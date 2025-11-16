Apple essuie une défaite de plus d’un demi-milliard de dollars ! La justice américaine a confirmé que l’entreprise devra verser 634 millions de dollars à Masimo après plusieurs années de procédure judiciaire autour de certaines fonctionnalités sur l'Apple Watch.

Apple condamnée à verser 634 millions de dollars à Masimo

Un jury fédéral en Californie a statué qu'Apple doit payer 634 millions de dollars à la société Masimo pour violation de brevet concernant la technologie de mesure de l’oxygène sanguin. Le litige porte sur un brevet précis (numéro 10,433,776) détenu par Masimo, que le jury a jugé enfreint par certaines fonctions de l’Apple Watch, notamment les notifications de fréquence cardiaque. Masimo a convaincu le jury de considérer l’Apple Watch comme un « patient monitor », ce qui rend son brevet applicable.

De son côté, Apple conteste la décision. Selon l’entreprise, le brevet en cause a expiré en 2022 et concerne une technologie de surveillance clinique ancienne, peu pertinent dans le contexte des fonctions modernes de sa montre. L’entreprise annonce qu’elle va faire appel.

Masimo, pour sa part, se réjouit du verdict. Dans un communiqué, elle parle d’une “victoire significative” pour la protection de son innovation. Cette décision s’inscrit dans un conflit plus large entre les deux sociétés, déjà marqué par des procédures devant la Commission du commerce américaine (ITC) ces dernières années. Par ailleurs, ce procès arrive après une interdiction d’importation prononcée en 2023 par l’ITC contre certaines Apple Watch (Series 9 et Ultra 2), justement à cause de cette technologie d’oxygène sanguin.

Au-delà des 634 millions de dollars en jeu, ce verdict souligne à quel point la propriété intellectuelle est devenue un terrain d’affrontement majeur dans l’industrie des objets connectés. Pour Masimo, il s’agit d’une victoire symbolique qui légitime son combat juridique et envoie un message fort aux géants du secteur. Quant à Apple, l’affaire est loin d’être close, l’entreprise ayant déjà annoncé son intention de faire appel.



