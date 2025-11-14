Volkswagen lance l'app myVW sur Apple Watch, mais qu'aux USA

Dans une démarche visant à améliorer l'expérience des conducteurs, Volkswagen a introduit la compatibilité avec l'Apple Watch pour son application américaine myVW, permettant aux propriétaires de gérer les fonctions essentielles de leur voiture directement depuis leur montre connectée.

myVW s'étend à l'Apple Watch

Cette mise à jour s'applique à la plupart des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) et électriques des millésimes 2020 (MY20) et plus récents, équipés d'un abonnement actif aux services connectés. Oui, avoir l'accès à distance est payant.



Volkswagen propose divers options tarifées, telles que Remote Access, VW Vehicle Insights et Safe & Secure, pour débloquer ces fonctionnalités.

Les principales fonctionnalités désormais accessibles via l'Apple Watch incluent le verrouillage/déverrouillage du véhicule, les alertes klaxon et flash, les vérifications du statut global du véhicule, et la confirmation de verrouillage. Les propriétaires de véhicules électriques peuvent en outre contrôler la charge à distance, surveiller le niveau de charge, et démarrer ou arrêter le préconditionnement climatique. Pour les modèles ICE, les fonctionnalités s'étendent au démarrage/arrêt à distance du moteur et à la surveillance du niveau de carburant.

Comment utiliser son Apple Watch avec une voiture Volkswagen ?

Les propriétaires doivent télécharger l'application myVW, accepter les conditions d'utilisation, enregistrer leur véhicule dans le garage virtuel de l'app, et activer un plan compatible Remote Access ou VW Vehicle Insights (inclus ou acheté selon les cas).

