Free Mobile : l'eSIM sur l'Apple Watch arriverait dans quelques jours

Free Mobile s'apprêterait à franchir une étape importante pour les utilisateurs d'Apple Watch en France. Après des mois d'attente, l'opérateur de Xavier Niel serait sur le point d'activer la compatibilité eSIM pour la montre connectée d'Apple, une fonctionnalité réclamée par ses abonnés depuis le lancement des premiers modèles cellulaires. Cette nouveauté pourrait voir le jour dans les tout prochains jours, juste à temps pour les fêtes de fin d'année.

Une attente qui touche à sa fin

Les abonnés Free Mobile équipés d'une Apple Watch cellulaire devraient enfin pouvoir profiter pleinement de leur montre sans dépendre de leur iPhone. Selon les informations de nos amis de WatchGeneration, le déploiement de l'eSIM serait imminent et ne serait plus qu'une question de jours, voire d'heures. Cette annonce fait suite aux déclarations de l'opérateur en octobre dernier lors de la Journée des communautés, où il avait confirmé travailler activement sur ce projet tout en restant vague sur le calendrier précis.

L'arrivée de Free Mobile sur ce segment permettrait aux utilisateurs d'associer leur Apple Watch à leur forfait principal via une option dédiée, probablement moyennant un supplément mensuel. Le timing choisi, juste avant Noël, semble stratégique pour séduire de nouveaux clients et fidéliser les abonnés existants qui envisageaient de passer à la concurrence pour bénéficier de cette fonctionnalité. L'opérateur avait également évoqué son intention de commercialiser directement l'Apple Watch dans ses boutiques et d'élargir son offre à d'autres montres connectées cellulaires par la suite — c'est de toute façon obligatoire pour espérer proposer des forfaits pour Watch.

Prix des eSIM pour Apple Watch en France

En France, l'eSIM pour Apple Watch (modèles GPS + Cellular) n'est pas un forfait indépendant, mais une option d'extension à ajouter à un forfait mobile principal compatible (pour iPhone). Elle permet de partager les appels, les SMS et les données de votre abonnement principal avec la montre, en France métropolitaine et à l'étranger (sous conditions de couverture). Seuls certains opérateurs proposent cette option, et elle est sans engagement.

Opérateur Prix mensuel Frais d'activation Promotions actuelles Conditions Orange 5 €/mois 10 € (offerts pour la 1re souscription) 3 premiers mois offerts Nécessite un forfait Orange avec appels illimités, VoLTE et VoWiFi. Activation via l'app Watch sur iPhone. Sosh (filiale low-cost d'Orange) 5 €/mois 10 € (offerts pour la 1re souscription) 3 premiers mois offerts Identique à Orange, pour forfaits sans engagement. Activation via l'app Watch. SFR 5 €/mois 10 € Aucune mentionnée Option "Multi-SIM Appels & Internet" pour eSIM Watch. Nécessite un forfait SFR compatible. RED by SFR (filiale low-cost de SFR) 5 €/mois 10 € Aucune mentionnée Option "Montre Connectée". Activation via l'app Watch.



Bouygues sera alors le seul opérateur à ne pas (encore) proposer l'eSIM sur Apple Watch.