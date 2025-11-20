Free attend le feu vert d'Apple pour la 5G+ sur iPad

free-mobile forfait iphoneLa 5G+ de Free Mobile se fait encore attendre sur iPad, malgré les efforts de l'opérateur pour convaincre Apple de débloquer la situation. Une attente qui commence à durer alors qu'Orange a déjà franchi le cap depuis plusieurs mois.

Une activation qui tarde à venir

Free Mobile, pourtant pionnier du déploiement de la 5G+ en France il y a 14 mois, se heurte à un obstacle de taille pour étendre sa couverture aux iPad cellulaires. Via son compte dédié au réseau Free 1337 sur X, l'opérateur a confirmé avoir sollicité Apple "depuis bien longtemps" sans succès concret. La réponse reste laconique : "la situation reste figée" même si des discussions sont en cours pour débloquer le dossier.

Le contraste est frappant avec Orange qui propose déjà la 5G+ sur les tablettes Apple depuis août dernier, grâce à une mise à jour du carrier bundle d'iPadOS 26. Les iPhone 15 et modèles ultérieurs profitent déjà de cette technologie avancée chez Free, mais les iPad restent à quai sans explication claire sur les raisons du blocage.

la 5g chez free

Les avantages de la "vraie 5G" en question

La 5G+ ou 5G SA (Standalone Access) représente une évolution notable par rapport à la 5G NSA actuellement déployée. Contrairement à cette dernière qui s'appuie sur les infrastructures 4G existantes, la 5G+ utilise un réseau entièrement dédié et autonome. Les bénéfices sont tangibles : débits optimisés, latence considérablement réduite, appels en VoNR et chiffrement renforcé des données SIM.

Reste à savoir quand Free Mobile et Apple parviendront à trouver un accord.

4 réactions

Tobias - iPhone premium

Pourquoi je l’ai pas sur mon 14 Plus ?

20/11/2025 à 21h12

Adel76 - iPhone premium

Et la esim pour Apple Watch on a des news ?

20/11/2025 à 19h44

mdr68 - iPhone premium

que la 5g sa fonctionne bien mdrrr

20/11/2025 à 18h55

mdr68 - iPhone premium

mouais pas sur

20/11/2025 à 18h55

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles