Free attend le feu vert d'Apple pour la 5G+ sur iPad

La 5G+ de Free Mobile se fait encore attendre sur iPad, malgré les efforts de l'opérateur pour convaincre Apple de débloquer la situation. Une attente qui commence à durer alors qu'Orange a déjà franchi le cap depuis plusieurs mois.

Une activation qui tarde à venir

Free Mobile, pourtant pionnier du déploiement de la 5G+ en France il y a 14 mois, se heurte à un obstacle de taille pour étendre sa couverture aux iPad cellulaires. Via son compte dédié au réseau Free 1337 sur X, l'opérateur a confirmé avoir sollicité Apple "depuis bien longtemps" sans succès concret. La réponse reste laconique : "la situation reste figée" même si des discussions sont en cours pour débloquer le dossier.

Nous avons informé Apple depuis bien longtemps. La situation reste figée mais nous travaillons avec eux pour trouver une solution. — Free 1337 (@Free_1337) November 20, 2025

Le contraste est frappant avec Orange qui propose déjà la 5G+ sur les tablettes Apple depuis août dernier, grâce à une mise à jour du carrier bundle d'iPadOS 26. Les iPhone 15 et modèles ultérieurs profitent déjà de cette technologie avancée chez Free, mais les iPad restent à quai sans explication claire sur les raisons du blocage.

Les avantages de la "vraie 5G" en question

La 5G+ ou 5G SA (Standalone Access) représente une évolution notable par rapport à la 5G NSA actuellement déployée. Contrairement à cette dernière qui s'appuie sur les infrastructures 4G existantes, la 5G+ utilise un réseau entièrement dédié et autonome. Les bénéfices sont tangibles : débits optimisés, latence considérablement réduite, appels en VoNR et chiffrement renforcé des données SIM.



Reste à savoir quand Free Mobile et Apple parviendront à trouver un accord.