SFR lance un forfait 5G+ illimité à 39,99€ par mois

SFR fait un retour remarqué sur le marché des forfaits mobiles avec le lancement de son premier forfait 5G illimité à 39,99 € par mois, une offre qui nécessite toutefois un engagement de deux ans et l'achat simultané d'un smartphone. L'opérateur profite également de cette annonce pour déployer enfin sa 5G+ (5G SA) au grand public, rejoignant ainsi ses concurrents avec plusieurs mois de retard.

Un forfait illimité qui vient concurrencer Free Mobile

L'offre de SFR marque une rupture dans le paysage français puisqu'elle propose de la data illimitée sans condition de détention d'une box internet, contrairement à Free Mobile qui réserve cette option à ses abonnés Freebox. Le forfait inclut également 100 Go utilisables dans l'Union Européenne et les DOM, ainsi que 35 Go depuis 71 destinations internationales. Les clients déjà abonnés à une box SFR peuvent bénéficier d'une réduction de 8 euros, ramenant le forfait à 31,99 € mensuels.

L'opérateur précise toutefois que l'illimité reste soumis à un usage "raisonnable". En cas de consommation excessive jugée capable de saturer le réseau, SFR se réserve le droit de limiter l'enveloppe à 100 Go mensuels après notification. Pour accompagner ce forfait, SFR propose des iPhone 17 à prix réduit : le modèle de base débute à 521 €, tandis que le Pro Max est accessible dès 1 001 €, des tarifs attractifs pour ceux qui envisageaient déjà de renouveler leur téléphone, même s'il faudra composer avec un forfait assez onéreux.



En outre, SFR propose toute un tas de services dans son offre 5G illimitée. Un espace cloud de 1 To, SFR TV, l'eSIM pour Apple Watch gratuite et le Multisurf permettant de se passer de box internet en mettant une deuxième SIM dans un routeur 5G à raison de 200 Go/mois maximum. Si vous n'êtes pas très consommateur de data à la maison, ce forfait permet de se passer de ligne fibre pour 40€ par mois avec un téléphone moins cher.

La 5G SA débarque enfin chez SFR

Après Free Mobile fin 2024, Orange en mars et Bouygues en juin, SFR devient le dernier opérateur français à proposer la 5G Standalone au grand public. Cette technologie, qui ne repose plus sur l'infrastructure 4G, promet de meilleures performances avec des débits théoriques atteignant 1,3 Gb/s en téléchargement et 80 Mb/s en envoi. L'opérateur annonce avoir modernisé plus de 10 000 sites 5G couvrant désormais 85% de la population.

Parallèlement, SFR lance un second forfait sans engagement à 26,99 € par mois, proposant 250 Go en France avec la 5G+ et les mêmes enveloppes internationales. Ces nouvelles offres interviennent dans un contexte particulier pour l'opérateur, dont le rachat par Orange, Free et Bouygues fait actuellement l'objet de négociations après le refus d'une première offre à 17 milliards d'euros.