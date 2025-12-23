B&YOU 2026 : des forfaits mobiles sans engagement à tous les prix

espace-client-bouygues-telecom forfait iphoneEn cette fin d'année 2025, Bouygues Telecom renouvelle sa série B&YOU avec des offres sans engagement particulièrement attractives. Que vous soyez un utilisateur modéré, un adepte du streaming ou un grand voyageur, il y a forcément un forfait fait pour vous. Tous incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, une enveloppe data généreuse en 5G (là où disponible), et une partie utilisable en Europe/DOM. Le tout à prix fixe, sans augmentation après un an ! Pas mal pour celui qui offre la meilleure couverture en France, juste derrière Orange (et encore, ça dépend des lieux).

Les forfaits Bouygues pas chers

Les essentiels pour les petits consommateurs

  • 2h d'appels + 1 Go : À seulement 1,99 €/mois. Idéal pour les appels occasionnels et une navigation légère (emails, réseaux sociaux basiques).
  • 5 Go : Pour 5,99 €/mois. Parfait si vous consultez régulièrement vos apps sans trop de vidéos.
forfaits bouygues 2026

Le fer de lance : l'offre star à ne pas manquer

  • 80 Go en 5G : Nouveau forfait phare à 8,99 €/mois. Avec une enveloppe confortable pour streamer, jouer en ligne et partager sans souci. C'est l'équilibre parfait prix/data qui fait de cette offre le best-seller du moment !

Les nouvelles arrivées pour les connectés intensifs

  • 120 Go en 5G : Nouveau, à 11,99 €/mois. Pour ceux qui consomment plus et veulent de la marge en toute situation.
  • 200 Go en 5G : À 13,99 €/mois. Une quantité massive de data pour les utilisateurs intensifs, sans compromis sur la vitesse.

Les éditions spéciales pour des besoins spécifiques

  • 250 Go en 5G – Deezer Edition : À 19,99 €/mois. Deezer Premium inclus pour écouter votre musique en illimité, sans grignoter votre data !
  • 300 Go en 5G – Spécial Voyage : Également à 19,99 €/mois. Optimisé pour les globe-trotters avec une enveloppe roaming renforcée dans de nombreuses destinations internationales.

Tous ces forfaits bénéficient du réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa qualité et sa couverture étendue en 5G. La carte SIM (ou eSIM) est souvent à petit prix, et la portabilité de votre numéro est gratuite.Que vous cherchiez l'économie ou la performance maximale, la gamme B&YOU s'adapte à votre quotidien. Rendez-vous sur le site Bouygues Telecom pour souscrire en quelques clics et profiter de ces offres actuelles !

7 réactions

OzVirtu - iPhone premium

Mon forfait actuel à 200Go 5G (9,99€) chez B

23/12/2025 à 20h24

Hugo - iPhone premium

@Maybeme
Pas faux, mais quand tu vas en vacances à la mer, la campagne ou autre, je trouve que Bouygues est meilleur.

23/12/2025 à 16h02

Maybeme - iPhone premium

@Hugo
Ça dépendra ou tu habites moi y’a autant d’antenne Free que Bouygue chez moi

23/12/2025 à 15h33

Hugo - iPhone premium

@Maybeme
Non merci le réseau qui capte rien

23/12/2025 à 14h59

YoYo1356 - iPhone

Et 5€ de frais de résiliation sur les forfaits b

23/12/2025 à 14h49

Maybeme - iPhone premium

80Go à 8,99€ rien de nouveau, ça fait plus d’un an que je l’ai. Même par la suite ils l’avaient monté à 100Go au même prix, c’est pas une bonne affaire, pour ce prix je suis parti chez Free.

23/12/2025 à 14h48

