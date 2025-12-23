B&YOU 2026 : des forfaits mobiles sans engagement à tous les prix

En cette fin d'année 2025, Bouygues Telecom renouvelle sa série B&YOU avec des offres sans engagement particulièrement attractives. Que vous soyez un utilisateur modéré, un adepte du streaming ou un grand voyageur, il y a forcément un forfait fait pour vous. Tous incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, une enveloppe data généreuse en 5G (là où disponible), et une partie utilisable en Europe/DOM. Le tout à prix fixe, sans augmentation après un an ! Pas mal pour celui qui offre la meilleure couverture en France, juste derrière Orange (et encore, ça dépend des lieux).

Les forfaits Bouygues pas chers

Les essentiels pour les petits consommateurs

2h d'appels + 1 Go : À seulement 1,99 €/mois. Idéal pour les appels occasionnels et une navigation légère (emails, réseaux sociaux basiques).

5 Go : Pour 5,99 €/mois. Parfait si vous consultez régulièrement vos apps sans trop de vidéos.

Le fer de lance : l'offre star à ne pas manquer

80 Go en 5G : Nouveau forfait phare à 8,99 €/mois. Avec une enveloppe confortable pour streamer, jouer en ligne et partager sans souci. C'est l'équilibre parfait prix/data qui fait de cette offre le best-seller du moment !

Les nouvelles arrivées pour les connectés intensifs

120 Go en 5G : Nouveau, à 11,99 €/mois. Pour ceux qui consomment plus et veulent de la marge en toute situation.

200 Go en 5G : À 13,99 €/mois. Une quantité massive de data pour les utilisateurs intensifs, sans compromis sur la vitesse.

Les éditions spéciales pour des besoins spécifiques

250 Go en 5G – Deezer Edition : À 19,99 €/mois. Deezer Premium inclus pour écouter votre musique en illimité, sans grignoter votre data !

300 Go en 5G – Spécial Voyage : Également à 19,99 €/mois. Optimisé pour les globe-trotters avec une enveloppe roaming renforcée dans de nombreuses destinations internationales.

Tous ces forfaits bénéficient du réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa qualité et sa couverture étendue en 5G. La carte SIM (ou eSIM) est souvent à petit prix, et la portabilité de votre numéro est gratuite.Que vous cherchiez l'économie ou la performance maximale, la gamme B&YOU s'adapte à votre quotidien. Rendez-vous sur le site Bouygues Telecom pour souscrire en quelques clics et profiter de ces offres actuelles !

