Les AirPods Pro 3 : déjà une promotion à 236 € !

À peine un mois après leur lancement en fanfare le 19 septembre 2025, les AirPods Pro 3 d'Apple font déjà l'objet de leur toute première promotion sur Amazon. Ces écouteurs intra-auriculaires haut de gamme promettent une immersion sonore et une polyvalence inédites, tout en intégrant des fonctionnalités santé innovantes. Si vous hésitiez à craquer, c'est le moment avec une remise qui les rend encore plus accessibles !

Les nouveautés qui changent la donne

Les AirPods Pro 3 marquent une évolution majeure par rapport à la génération précédente. D'abord, la réduction active du bruit (ANC) est plébiscitée comme la meilleure au monde pour des intra-auriculaires : elle supprime jusqu'à deux fois plus de parasites que les AirPods Pro 2, grâce à une architecture acoustique repensée et des embouts en mousse infusée pour une isolation passive accrue. Résultat ? Un son tridimensionnel encore plus immersif, avec des basses enrichies et une clarté exceptionnelle pour chaque note.

Côté santé, la grande star est la détection intégrée de la fréquence cardiaque. Via des capteurs PPG à infrarouge pulsant 256 fois par seconde, ces écouteurs mesurent votre rythme cardiaque et les calories brûlées pendant plus de 50 types d'exercices. Connectés à votre iPhone, ils alimentent l'app Fitness pour tracker l'anneau Bouger ou vos pas. Ajoutez à cela un test d'audition à domicile, une protection active contre les sons forts, et une égalisation adaptative qui personnalise le son en temps réel selon la forme de vos oreilles.L'autonomie grimpe à 8 heures avec ANC activé (contre 6 auparavant), pour un total de 24 heures avec le boîtier USB-C.



Les nouveaux embouts en cinq tailles assurent un maintien optimal, certifié IP57 contre poussière, sueur et eau. Sans oublier les classiques : basculement automatique entre appareils Apple et Partage audio pour deux paires.

Un sans-faute !

Testés par nos soins (et tous les médias tech), les AirPods Pro 3 excellent en confort et immersion, transformant vos entraînements ou vos voyages. Le suivi cardiaque est précis et fluide, idéal pour les sportifs, tout comme l'audio spatial qui transfigure véritablement vos morceaux préférés.



Seul bémol potentiel : l'efficacité varie selon la morphologie des oreilles.

.La promo à ne pas rater

Sur Amazon, les Apple AirPods Pro 3 s'affichent actuellement à 236 € au lieu de 249 € – une première baisse depuis leur sortie ! Profitez-en vite, stocks limités. Une bonne idée cadeau pour Noël ou un anniversaire.

