Le capteur cardiaque des AirPods Pro 3 impressionne les experts

Quand Apple présente ses nouveaux AirPods Pro 3, la conversation se concentre généralement sur l'audio spatial, l'autonomie ou la réduction de bruit active. Pourtant, la véritable révélation de cette génération pourrait bien se cacher dans une fonctionnalité plus discrète : le suivi cardiaque. Les premiers tests de terrain révèlent une précision qui bouscule les codes du secteur.

Une technologie qui surprend les experts

Apple a intégré dans ses nouveaux écouteurs un capteur photopléthysmographique (PPG) exclusif qui utilise la lumière infrarouge pulsée à 256 Hz. Cette approche diffère notablement de celle employée sur les PowerBeats Pro 2, qui s'appuyaient sur une LED verte moins performante.

Les tests menés par The Quantified Scientist (vidéo en fin d'article), référence dans l'évaluation des dispositifs de santé connectée, révèlent des résultats surprenants. Face à une ceinture thoracique Polar H10 — étalon-or du secteur — les AirPods Pro 3 affichent une corrélation quasi parfaite dans plusieurs disciplines sportives.

DC Rainmaker, expert reconnu des technologies sportives, n'hésite pas à qualifier les performances de "mind-bogglingly good", soit littéralement "époustouflantes". Un compliment rare de la part d'un testeur habitué aux déceptions des précédentes tentatives d'intégration cardiaque dans les écouteurs.

Des performances variables selon l'activité

L'efficacité du capteur varie considérablement selon le type d'exercice pratiqué. En cyclisme d'intérieur et musculation, les AirPods Pro 3 rivalisent directement avec l'Apple Watch Ultra et surpassent même certaines montres Garmin haut de gamme.

Paradoxalement, c'est en vélo d'extérieur que les écouteurs brillent le plus, devançant l'Apple Watch Ultra 3 grâce à leur position stable dans l'oreille, à l'abri des vibrations qui perturbent les capteurs au poignet.

La course à pied représente le talon d'Achille de ce système. Les interruptions fréquentes dans la mesure témoignent d'une sensibilité au mouvement et à l'ajustement des embouts. Apple propose d'ailleurs cinq tailles différentes, incluant une inédite XXS, pour optimiser le contact avec la peau.

Un positionnement tarifaire astucieux

À 249 euros, soit 30 euros de moins que les AirPods Pro 2, Apple propose un compromis intelligent. Ces écouteurs deviennent l'unique option pour conjuguer audio premium et suivi cardiaque fiable, là où la concurrence échoue systématiquement depuis des années.

Pour les utilisateurs d'iPhone cherchant à éviter l'investissement dans une Apple Watch, les AirPods Pro 3 constituent désormais une alternative crédible pour le suivi sportif basique.