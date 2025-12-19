Les problèmes de bruits parasites persistent sur les AirPods Pro 3

Depuis le lancement des AirPods Pro 3 plus tôt cette année, de nombreux utilisateurs signalent des problèmes persistants de sons parasites, de grésillements et de sifflements aigus intermittents, particulièrement lorsque la Réduction active du bruit (ANC) est activée sans lecture de média. Ces plaintes ont émergé fin octobre, peu après le lancement des écouteurs.

Un problème qui revient à chaque modèle

Malgré le déploiement par Apple de deux mises à jour firmware - la version 8B25 en novembre et la plus récente 8B30 le 10 décembre, les retours des utilisateurs indiquent que les problèmes n'ont pas été résolus.

De nombreux utilisateurs affectés décrivent un bruit statique constant avec l'ANC activée, que du contenu audio soit en lecture ou non. D'autres rapports font état de problèmes de latence et de désynchronisation audio-vidéo lors du visionnage de vidéos. Les remplacements effectués par Apple présentent souvent les mêmes défauts, suggérant que le problème pourrait provenir d'une faille plus large au niveau matériel ou logiciel plutôt que de défauts de fabrication.



Les notes de mise à jour des firmwares d'Apple restent vagues, mentionnant uniquement des « corrections de bugs et autres améliorations » sans reconnaître ni détailler de solutions pour ces anomalies audio spécifiques.



Alors que nous arrivons à Noël 2025, ces dysfonctionnements continuent de frustrer de nombreux clients, avec des discussions animées sur des forums comme Reddit ne montrant aucune solution. Nos deux paires à la rédaction ne présentent aucun signe de ce genre, mais il est vrai que nous avions eu le problème de grésillement sur les premiers AirPods Pro en 2019. On pensait ensuite qu'Apple avait rectifié le tir sur les AirPods Pro 2, et a fortiori sur les AirPods Pro 3.



Qui a des soucis de qualité sonore sur les AirPods Pro 3 ?