La traduction en direct des AirPods arriverait en France avec iOS 26.2

airpods 4 iconeD'après les informations de BFM TV, la traduction en temps réel des AirPods va finalement être disponible dès le mois de décembre avec la sortie officielle d'iOS 26.2. Une excellente nouvelle alors qu'on s'attendait tous à devoir patienter bien plus longtemps.

La traduction en temps réel arrive enfin pour les AirPods en Europe

Lors de l’annonce de la fonction de traduction en temps réel pour les AirPods, nous avions tous été un peu déçus. La marque avait présenté une nouveauté majeure : la possibilité, grâce à ses AirPods Pro 3 et 2 ou AirPods 4 (ANC), de traduire en direct les propos de votre interlocuteur. Mais cette belle promesse était malheureusement entachée par une mauvaise nouvelle : cette fonction ne serait pas disponible, du moins pas dans un premier temps, pour les utilisateurs en Europe.

Cette exclusion européenne était liée au Digital Markets Act (DMA), règlement européen visant à encadrer les grandes plateformes technologiques. Apple avait explicitement indiqué que si vous étiez basé dans l’Union européenne (et que votre compte Apple était également configuré comme européen), vous ne pouviez pas accéder à la traduction en direct des AirPods. Cette annonce a provoqué une frustration parmi les utilisateurs en Europe, qui voyaient une fonction phare « réservée » aux autres marchés.

airpods translate

Bonne nouvelle, il semblerait que cela soit sur le point de changer. D’après un nouvel article de BFM TV, la fonction de traduction en temps réel sera bien activée sur nos AirPods en Europe à partir d’iOS 26.2, mise à jour attendue dans le courant du mois de décembre. Autrement dit, plus tôt que ce qu'on aurait imaginé.

Cela signifie que dès le déploiement officiel d’iOS 26.2, les utilisateurs européens d’AirPods pourront enfin profiter de la traduction simultanée lors de leurs conversations multilingues, directement depuis leurs écouteurs. C’est une excellente nouvelle ! Quand on pense que certaines fonctionnalités, comme la Recopie de l’iPhone, restent indisponibles plus d’un an après leur annonce, on pouvait redouter le pire pour la traduction en temps réel via les AirPods. Heureusement, nous voilà rassurés.

8 réactions

Gilou57 - iPhone premium

Ça fonctionne comment ? Faut il avoir chacun des AirPod ? Sur quel iPhone avez-vous testé ?

04/11/2025 à 23h07

ImRaven0us - iPhone

J’ai testé, ça marche bien mais traduction parfois très approximative ! Ça en reste très intéressant ! Hâte de voir la suite

04/11/2025 à 22h20

Matzy - iPhone premium

Marche nickel sur airpods pro 2

04/11/2025 à 21h01

Mitch1972 - iPhone

@Guizmo78

Je navigue entre France et Suisse… fonctionne en Suisse 😂

04/11/2025 à 20h46

Mitch1972 - iPhone

Je confirme, iOS 26.2 installé. Traduction instantanée fonctionne.

Apps traduction —> 4eme icône en bas à gauche —> choix de la langue et ça fonctionne

04/11/2025 à 20h45

Dargo (rédacteur)

@Guizmo78 - iPhone : en 2034 si tout se passe bien

04/11/2025 à 20h36

Adel76 - iPhone premium

Ce serait intéressant de savoir pourquoi tout à coup c’est possible 🤔

04/11/2025 à 20h25

Guizmo78 - iPhone

Mais d’ailleurs, aura-t-on un jour la copie de l’iPhone sur Mac ?!

04/11/2025 à 20h23

