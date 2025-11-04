La traduction en direct des AirPods arriverait en France avec iOS 26.2

D'après les informations de BFM TV, la traduction en temps réel des AirPods va finalement être disponible dès le mois de décembre avec la sortie officielle d'iOS 26.2. Une excellente nouvelle alors qu'on s'attendait tous à devoir patienter bien plus longtemps.

La traduction en temps réel arrive enfin pour les AirPods en Europe

Lors de l’annonce de la fonction de traduction en temps réel pour les AirPods, nous avions tous été un peu déçus. La marque avait présenté une nouveauté majeure : la possibilité, grâce à ses AirPods Pro 3 et 2 ou AirPods 4 (ANC), de traduire en direct les propos de votre interlocuteur. Mais cette belle promesse était malheureusement entachée par une mauvaise nouvelle : cette fonction ne serait pas disponible, du moins pas dans un premier temps, pour les utilisateurs en Europe.

Cette exclusion européenne était liée au Digital Markets Act (DMA), règlement européen visant à encadrer les grandes plateformes technologiques. Apple avait explicitement indiqué que si vous étiez basé dans l’Union européenne (et que votre compte Apple était également configuré comme européen), vous ne pouviez pas accéder à la traduction en direct des AirPods. Cette annonce a provoqué une frustration parmi les utilisateurs en Europe, qui voyaient une fonction phare « réservée » aux autres marchés.

Bonne nouvelle, il semblerait que cela soit sur le point de changer. D’après un nouvel article de BFM TV, la fonction de traduction en temps réel sera bien activée sur nos AirPods en Europe à partir d’iOS 26.2, mise à jour attendue dans le courant du mois de décembre. Autrement dit, plus tôt que ce qu'on aurait imaginé.

Cela signifie que dès le déploiement officiel d’iOS 26.2, les utilisateurs européens d’AirPods pourront enfin profiter de la traduction simultanée lors de leurs conversations multilingues, directement depuis leurs écouteurs. C’est une excellente nouvelle ! Quand on pense que certaines fonctionnalités, comme la Recopie de l’iPhone, restent indisponibles plus d’un an après leur annonce, on pouvait redouter le pire pour la traduction en temps réel via les AirPods. Heureusement, nous voilà rassurés.