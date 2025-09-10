La traduction en direct des AirPods est indisponible en France

Apple a dévoilé récemment ses nouveaux AirPods Pro 3, accompagnés d’une fonctionnalité phare : la traduction en direct, permettant de comprendre et de communiquer instantanément dans différentes langues. Une innovation qui a suscité beaucoup d’enthousiasme… mais qui ne sera malheureusement pas disponible au lancement en France et dans la plupart des pays européens.

AirPods Pro 3 : la traduction en direct absente en France au lancement, une nouvelle frustration pour les utilisateurs européens

Une fois n’est pas coutume, les utilisateurs européens se retrouvent encore une fois lésés face au marché américain. Après la polémique autour de l’iPhone 17 Pro et de sa batterie moins performante en Europe que celle des modèles vendus aux États-Unis, c’est désormais du côté des AirPods Pro 3 qu’une différence majeure vient d’être repérée.

Une fonctionnalité majeure absente au lancement en France

Lors de son dernier keynote, Apple a présenté avec fierté la traduction en direct intégrée aux AirPods Pro 3, une nouveauté pensée pour faciliter les conversations multilingues en temps réel. Cette fonctionnalité, très attendue, fonctionne directement grâce à l’intelligence artificielle embarquée et s’appuie sur les langues prises en charge par l’assistant vocal d’Apple.

Problème : en fouillant sur le site officiel d’Apple, on constate que cette fonction ne sera pas disponible en France au lancement, ni plus largement dans la majorité des pays européens. Ce détail est d’autant plus surprenant que le français fait bien partie des langues officiellement prises en charge par la traduction en direct.

Un blocage lié au compte Apple européen

Le blocage ne provient pas d’un manque de compatibilité linguistique, mais bien de la région du compte Apple. Concrètement, même en utilisant des AirPods Pro 3 capables de traduire en français, la fonctionnalité sera désactivée si l’utilisateur possède un compte Apple enregistré en Europe, quelle que soit la langue configurée.

Une simple précommande suffit à confirmer la situation : lorsqu’on commande les AirPods Pro 3 depuis un compte Apple français, la traduction en direct n’est même pas mentionnée dans la liste des fonctionnalités disponibles.

Une frustration grandissante chez les utilisateurs

Cette situation ne devrait pas durer éternellement. Apple précise que la traduction en direct sera déployée progressivement dans d’autres régions, probablement dans les mois à venir. Mais pour beaucoup, la frustration est déjà à son comble : il s’agit d’une fonctionnalité phare, largement mise en avant dans la communication d’Apple, et son absence en Europe donne une impression de second plan.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple réserve certaines fonctionnalités à des régions spécifiques au lancement. Mais dans ce cas précis, le fait que le français soit déjà pleinement supporté rend la situation encore plus incompréhensible.

Compatibilité étendue à d’autres modèles

Pour rappel, la traduction en direct n’est pas exclusive aux AirPods Pro 3. Elle sera également proposée sur :

AirPods Pro 2

AirPods 4 avec réduction active du bruit (ANC)

Ainsi, même les utilisateurs qui ne prévoient pas de passer au dernier modèle pourront en bénéficier… une fois la fonctionnalité activée en France et en Europe.

Une tendance inquiétante pour le marché européen

Entre la batterie moins performante de l’iPhone 17 Pro européen et l’absence de cette nouveauté clé sur les AirPods Pro 3, Apple semble une nouvelle fois donner la priorité au marché américain. La faute à qui ?

Reste à voir combien de temps les utilisateurs européens devront patienter avant de profiter pleinement des innovations présentées lors de la keynote.