Les AirPods Pro 3 figurent parmi les meilleures inventions de 2025 de TIME

Les AirPods Pro 3 d’Apple ont été sélectionnés par TIME Magazine parmi les 300 meilleures inventions de 2025, grâce à des fonctionnalités innovantes telles que la traduction en direct et le suivi de la fréquence cardiaque. Un deuxième produit Apple, l’Apple Watch Series 11, a également reçu une mention spéciale.

Des écouteurs innovants

Depuis 2000, TIME consacre chaque année un numéro aux inventions, produits et idées les plus remarquables provenant d’entreprises du monde entier. Cette année, avec une liste élargie à 300 inventions, TIME a mis en avant les AirPods Pro 3 d’Apple dans la catégorie "Électronique grand public".

Le rédacteur de TIME, Chris Stokel-Walker, a salué leurs capacités avancées en matière de santé et d'intelligence, notamment au sujet de la traduction en temps réel.



Selon John Ternus d’Apple, les AirPods Pro 3 offrent une réduction de bruit deux fois supérieure à celle de leur prédécesseur, surveillent la fréquence cardiaque grâce à un capteur de photopléthysmographie et peuvent servir d’aide auditive. La fonctionnalité phare de traduction en direct, alimentée par Apple Intelligence, traduit instantanément les conversations en français, allemand, portugais, espagnol ou anglais, avec la prise en charge de l’italien, du japonais, du coréen et du chinois prévue d’ici la fin de l’année. Mais la France bloque pour le moment son ouverture au public.



Les AirPods Pro 3 partagent cette catégorie avec des produits comme la 70mai Dash Cam 4K Omni et le Belkin Stage PowerGrip.

Mention spéciale : Apple Watch Series 11

L’Apple Watch Series 11 a obtenu une mention spéciale dans la catégorie Technologies portables pour sa fonctionnalité de détection d’hypertension homologuée par la FDA, qui analyse la réponse des vaisseaux sanguins à chaque battement de cœur à l’aide d’un capteur optique de fréquence cardiaque. Elle figure aux côtés d’autres dispositifs portables comme la Huawei Watch GT 6 Pro et le RayNeo X3 Pro. Pourtant, c'était la déception du keynote selon nous.

Autres inventions remarquables

La liste 2025 de TIME met également en avant diverses innovations, telles qu’Adobe Podcast Enhance Speech, Anthropic Claude Sonnet 4, DeepSeek R1, Nintendo Switch 2, Dyson PencilVac et Meta Ray-Ban Display. Découvrez la liste complète et les mentions spéciales sur le site de TIME.