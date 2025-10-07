🔥 Amazon Prime Big Deal Days 2025 : AirPods, iPhone, iPad, Mac, PS5, etc (màj x4)

Le second "Prime Day" de 2025 est lancé ! Nommé "Prime Big Deal Days" et exclusif aux abonnés Amazon Prime, cet événement automnal propose des promotions sur une vaste gamme de produits dont les appareils Apple, mais aussi les casques audio, consoles, TV, et plus. 48 heures de ventes flash les 7 et 8 octobres, avec même des premières affaires à faire en ce 6 octobre. Mais attention, ces offres sont éphémères.





Une bonne idée pour les cadeaux

Si vous cherchez à faire de bonnes affaires sans trop dépenser, on a sélectionné pour vous des produits Apple, mais aussi d'autres surprises. De quoi faire un joli cadeau, pour un proche, pour soi-même ou pour préparer Noël.



iPhone 16e, iPad Pro M4, MacBook Air M4, AirTags, Apple Watch, Beats et autres PS5 sont à prix cassé. Mais aussi des coques, des chargeurs, des écrans portables et plus encore.

Les meilleures offres sur les produits high-tech

Vous cherchez à vous faire plaisir sans trop dépenser ? La rédaction d'iPhoneSoft vous a fait une petite sélection des produits high-tech à ne pas manquer. Apple, Bose, Sony, LG et plus encore ont cassé les prix.

Promos Apple

Promos Geek

Retrouvez d'autres produits high-tech à moins de 20€ sur la page dédiée du Prime Day.



Pour profiter de ces offres, vous devez être membre Amazon Prime, un abonnement qui vous permettra de profiter des réductions inédites qui auront lieu demain et après-demain, mais qui vous permettra aussi de bénéficier d'une tonne de services comme Amazon Music Prime, Prime Video, Prime Gaming, Audible...

