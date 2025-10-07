🔥 Amazon Prime Big Deal Days 2025 : AirPods, iPhone, iPad, Mac, PS5, etc (màj x4)
- Alban Martin
- Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)
Le second "Prime Day" de 2025 est lancé ! Nommé "Prime Big Deal Days" et exclusif aux abonnés Amazon Prime, cet événement automnal propose des promotions sur une vaste gamme de produits dont les appareils Apple, mais aussi les casques audio, consoles, TV, et plus. 48 heures de ventes flash les 7 et 8 octobres, avec même des premières affaires à faire en ce 6 octobre. Mais attention, ces offres sont éphémères.
Une bonne idée pour les cadeaux
Si vous cherchez à faire de bonnes affaires sans trop dépenser, on a sélectionné pour vous des produits Apple, mais aussi d'autres surprises. De quoi faire un joli cadeau, pour un proche, pour soi-même ou pour préparer Noël.
iPhone 16e, iPad Pro M4, MacBook Air M4, AirTags, Apple Watch, Beats et autres PS5 sont à prix cassé. Mais aussi des coques, des chargeurs, des écrans portables et plus encore.
Les meilleures offres sur les produits high-tech
Vous cherchez à vous faire plaisir sans trop dépenser ? La rédaction d'iPhoneSoft vous a fait une petite sélection des produits high-tech à ne pas manquer. Apple, Bose, Sony, LG et plus encore ont cassé les prix.
Promos Apple
|iPhone 16e
L’iPhone 16e, optimisé pour Apple Intelligence, intègre la puce A18, un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec Ceramic Shield et Face ID, une caméra Fusion 48 Mpx avec téléobjectif 2x, une caméra avant 12 Mpx, jusqu’à 26 heures d’autonomie en lecture vidéo, et une connectivité Wi-Fi 6 et 5G, le tout dans un design robuste. C'est le choix de la raison pour 90 % des utilisateurs.
Prix : disponible dès maintenant à 592 € au lieu de 719€
|Bumper pour iPhone Air
Le Bumper Apple pour iPhone Air, en polycarbonate renforcé bleu clair, protège les bords tout en épousant le design fin de l’appareil, avec des boutons réactifs et une compatibilité précise avec la Commande de l’appareil photo. Il offre deux points de fixation pour une bandoulière, permettant un port mains libres.
Prix : disponible dès maintenant à 30 € au lieu de 45€
|AirPods Pro 2 avec boîtier de charge USB-C
Les AirPods Pro 2, équipés de la puce H2 d'Apple, offrent des performances audio améliorées, avec une réduction du bruit plus intelligente, un son tridimensionnel de qualité supérieure et une autonomie prolongée. Sans oublier les fonctions d'aide auditive et de traduction en temps réel. Quasiment aussi bons que les AirPods Pro 3, mais moins chers.
Prix : disponible dès maintenant à 199 € au lieu de 279€
|AirPods 4
Les AirPods 4 d'Apple, également avec la puce H2, offre une qualité audio sans précédent pour des écouteurs non intra. Ils proposent tout le raffinement d'Apple avec l'audio spatial personnalisé, la résistance à la transpiration et l’eau, un boîtier de charge USB-C et jusqu’à 24 h d’autonomie.
Prix : disponible dès maintenant à 137 € au lieu de 149€
|AirPods 4 (ANC)
Les AirPods 4 (ANC, Active Noise Cancelation) d'Apple, également avec la puce H2, offre une qualité audio sans précédent pour des écouteurs non invasifs. Ils proposent tout le raffinement d'Apple avec l'audio spatial personnalisé, la réduction de bruit la résistance à la transpiration et l’eau, un boîtier de charge USB-C et jusqu’à 24 h d’autonomie
Prix : disponible dès maintenant à 179 € au lieu de 199€
|MacBook Air M4
Le MacBook Air avec puce M4 offre des performances incroyables, une autonomie allant jusqu’à 18 heures, un écran Liquid Retina spectaculaire, et Apple Intelligence pour travailler et jouer partout, avec une connectivité avancée et un design ultra-portable.
Prix : disponible dès maintenant à 974€ au lieu de 1199€
|MacBook Air M2
Le MacBook Air avec puce M2 offre des performances pratiquement au même niveau que la M4, une autonomie allant jusqu’à 18 heures, un écran Liquid Retina de qualité, et Apple Intelligence pour travailler et jouer partout, avec une connectivité avancée et un design ultra-portable. Le meilleur rapport qualité / prix du constructeur et même du marché.
Prix : disponible dès maintenant à 799 € au lieu de 1199€
|Mac mini M4 avec 512 Go
Le Mac Mini d'Apple avec puce M4, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage SSD est en super promotion, avec livraison et retours gratuits. Compact et puissant, il offre des performances élevées, des ports variés et est conçu pour Apple Intelligence, garantissant vitesse et confidentialité. Pour nous, c'est la meilleure console d'Apple.
Prix : disponible dès maintenant à 854 € au lieu de 949€
iPad mini 7
L’Apple iPad Mini (2024) offre un écran Liquid Retina 8,3 pouces, une puce A17 Pro puissante, 128 Go de stockage, une connectivité Wi-Fi 6E, des caméras 12 Mpx avec Cadre centré, et une compatibilité avec l’Apple Pencil Pro pour une expérience ultra-portable. Avec iPadOS, une autonomie d’une journée et un Smart Folio, il excelle en productivité, création et connectivité rapide via USB-C.
Prix : disponible dès maintenant à 586 € au lieu de 609€
|iPad 11
L’iPad 11e génération, lancé en mars 2025 et doté de la puce A16, d’un écran Liquid Retina, d’une connectivité Wi-Fi 6 rapide, d’un connecteur USB-C, d’iPadOS, et compatible avec l’Apple Pencil et le Magic Keyboard Folio, offre des performances exceptionnelles, un stockage de 128 Go de base (jusqu’à 512 Go), 6 Go de RAM, et une polyvalence pour la créativité, le travail et le divertissement avec Touch ID pour un déverrouillage et des paiements sécurisés.
Prix : disponible dès maintenant à 359€ au lieu de 409€
|iPad Air M3
L’iPad Air 11 pouces 2025, équipé de la puce M3 et d’Apple Intelligence, offre des performances exceptionnelles, un écran Liquid Retina, des caméras 12 Mpx, le Wi-Fi 6E, Touch ID et une autonomie d’une journée. Compatible avec l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard, il excelle en productivité et création avec iPadOS, jusqu’à 1 To de stockage et des fonctionnalités multitâches avancées.
Prix : disponible dès maintenant à 639 € au lieu de 719€
|iPad Pro M4
L’iPad Pro 11 (M4) offre une expérience exceptionnelle avec son écran Ultra Retina XDR, la puce M4 ultra-puissante, une caméra avant et arrière 12 Mpx, un scanner LiDAR, et une connectivité Wi-Fi 6E, le tout dans un design fin et léger avec une autonomie d’une journée. Compatible avec l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard, il excelle en productivité et créativité grâce à iPadOS, un stockage de 256 Go (jusqu’à 2 To), et des fonctionnalités avancées comme le multitâche et la réalité augmentée.
Prix : disponible dès maintenant à 1099 € au lieu de 1219€
|Apple Pencil (2ème Génération)
L'Apple Pencil 2 pour iPad Pro offre une expérience premium pour dessiner, prendre des notes ou annoter des documents. Il se fixe magnétiquement à l'iPad Pro et se recharge sans fil, toujours prêt à l'emploi. Compatible avec plusieurs générations d'iPad Pro, iPad Air et iPad mini, il utilise la connexion Bluetooth pour une intégration fluide.
Prix : disponible dès maintenant à 101€ au lieu de 149€
|AirTags
L’AirTag permet de localiser facilement objets, proches ou appareils via l’app Localiser, avec une configuration instantanée, un haut-parleur pour émettre un son, la technologie Ultra Wideband pour une localisation précise, le mode Perdu, et un réseau sécurisé et anonyme composé de millions d’appareils Apple.
Prix : disponible dès maintenant à 89€ au lieu de 129€
|Apple Watch SE 2
L’Apple Watch SE (2ᵉ génération) 40 mm GPS, avec son boîtier en aluminium lumière stellaire et bracelet sport assorti, offre un suivi précis de l’activité, du sommeil, et des fonctionnalités de sécurité comme la détection des accidents et l’appel d’urgence, le tout sous watchOS 11 avec 32 Go de stockage. Élégante, résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres et compatible avec les services Apple, elle permet de se passer de l'iPhone dans bien des cas.
Prix : disponible dès maintenant à 209€ au lieu de 249€
|Apple Watch Series 10
L’Apple Watch Series 10 offre un écran Retina plus grand, un design plus fin, et des fonctionnalités avancées de santé comme l’ECG, le suivi du sommeil avec détection d’apnée, et des notifications de fréquence cardiaque. Elle excelle dans le suivi multisport, la connectivité (Bluetooth, Wi-Fi), et propose des fonctions de sécurité innovantes comme la détection des chutes et des accidents, avec une résistance à l’eau et à la poussière.
Prix : disponible dès maintenant à 359 € au lieu de 449 €
|Apple Watch Ultra 2
L’Apple Watch Ultra 2 est une montre de sport et d’aventure robuste en titane, offrant des fonctionnalités avancées pour le running, le cyclisme, la randonnée, la plongée, avec un GPS double fréquence précis, un écran Retina lumineux, une autonomie jusqu’à 72 heures, et des outils de santé, de sécurité et de navigation performants.
Prix : disponible dès maintenant à 739€ au lieu de 899 €
Promos Geek
|Écran LG Gram +View 16 pouces
L'écran portable LG Gram +View 16MR70, un moniteur QHD+ (2560x1600) de 16 pouces pesant 670g, dispose d'une dalle IPS couvrant 99% du DCI-P3. Il inclut un étui magnétique servant de support et une connexion USB-C (45W) pour une alimentation facile. Parfait comme écran secondaire pour un Mac Mini ou autres mini-PC, il est léger, facile à transporter et offre une résolution claire et précise.
Prix : disponible dès maintenant à 229 € au lieu de 329 €
|Razer Kishi V2
La Razer Kishi V2 USB-C est une manette de jeu mobile pour iPhone 15 et Android (Android 12+), offrant des commandes de qualité console avec boutons méca-tactiles, sticks analogiques, faible latence, charge passthrough et prise audio 3,5 mm, compatible avec le streaming de jeux PC/console via des applications comme Razer Nexus. Son design extensible assure une compatibilité universelle, avec des fonctionnalités de personnalisation, d'enregistrement de gameplay et un mode manette virtuelle pour remapper les commandes tactiles.
Prix : disponible dès maintenant à 69 € au lieu de 99 €
|Backbone One (2 gen)
La BACKBONE One (PlayStation Edition, 2nd Gen) transforme votre iPhone avec connecteur Lightning en une console de jeu portable, offrant une expérience de jeu de qualité avec des commandes précises, une faible latence, une charge passthrough et une prise jack 3,5 mm, compatible avec des jeux de l'App Store, des services de streaming comme Xbox Game Pass et Apple Arcade, ainsi que Remote Play pour PlayStation, Xbox ou PC. Un must !
Prix : disponible dès maintenant à 83 € au lieu de 119 € (choisir Lightning ou USB-C selon votre modèle)
|Lyssiefeel dongle CarPlay sans fil
L'adaptateur sans fil CarPlay Huuimy pour iPhone transforme facilement les voitures CarPlay filaires de 2016+ en connexion sans fil, offrant une installation simple, une compatibilité avec iOS 12+, une connexion stable et toutes les fonctionnalités CarPlay, avec un design compact et durable incluant des câbles tressés et des adaptateurs USB/USB-C.
Prix : disponible dès maintenant à 16,99 € au lieu de 19,99€
|INIU Batterie Externe 10 000 mAh
La batterie externe INIU offre une charge rapide et sûre, avec une garantie de 3 ans. Elle charge les appareils 3 fois plus vite grâce aux technologies PD 3.0 et QC 4+. Elle possède un support de téléphone intégré et peut charger tous types d'appareils, y compris les plus petits comme les AirPods.
Prix : disponible dès maintenant à 17,99€ au lieu de 24,99€
|LISEN Batterie Externe ultra fine 5 000 mAh
La batterie LISEN MagSafe de 5 000 mAh, ultra-fine (0,8 cm) en alliage d’aluminium, offre une charge rapide USB-C (18 W) et sans fil (7,5 W), un design élégant et résistant, idéal pour une recharge quotidienne, malgré une légère chauffe et l’absence de charge Qi2.
Prix : disponible dès maintenant à 23,99€ au lieu de 38,99€
|Tile Mate (2024)
Le Tile Mate est un traqueur d'objets polyvalent, principal concurrent de l'AirTag d'Apple. Il permet de retrouver facilement des objets du quotidien comme les clés ou les sacs, grâce à une application disponible sur Android et iOS.
Prix : disponible dès maintenant à 23,99€ au lieu de 24,99€
Echo Dot 5 Gen + prise connectée Alexa
Enceinte Echo Dot (5e génération) | Anthracite + prise Smart Plug - Kit de démarrage Maison connectée
Prix : disponible dès maintenant à 53,99€ au lieu de 79,99€
Porte Clé Compatible avec AirTag
Ce porte-clé compatible AirTag est fabriqué en silicone de haute qualité, durable et non toxique, offrant une protection efficace contre les rayures et les chocs. Il permet d'accrocher facilement l'AirTag à des objets comme un collier de chien, des clés ou des bagages, facilitant leur suivi.
Prix : disponible dès maintenant à 8,99€ au lieu de 9,99€
|Bose QuietComfort SC Casque sans Fil à réduction de Bruit
Le casque sans fil Bose QuietComfort combine réduction de bruit active/passive, modes Quiet et Aware, égaliseur réglable, 24h d’autonomie, charge rapide, connexion multipoint et confort optimal.
Prix : disponible dès maintenant à 188,95€ au lieu de 359,99€
|Beats Solo 4
Le Beats Solo 4 offre un son puissant avec audio spatial personnalisé, une autonomie de 50 heures, un design ultraléger et confortable, et une compatibilité Apple/Android, en noir mat.
Prix : disponible dès maintenant à 129,99€ au lieu de 229,99€
|Beats Studio Pro
Le Beats Studio Pro offre un son immersif avec réduction active du bruit, audio spatial personnalisé, et audio Lossless via USB-C, avec une compatibilité optimisée pour Apple et Android. Avec jusqu'à 40 heures d'autonomie, une charge rapide de 10 minutes pour 4 heures d'écoute, et des micros à ciblage vocal, il garantit une expérience d'écoute et des appels d'une grande clarté.
Prix : disponible dès maintenant à 195,99€ au lieu de 259,99€
|Powerbeats Pro 2
Les Beats Powerbeats Pro 2, écouteurs Bluetooth sans fil en obsidienne, offrent une suppression active du bruit, un suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, une résistance IPX4 et jusqu’à 45 heures d’autonomie avec un étui de charge compact compatible Qi. Conçus pour le sport avec un confort optimisé, ils intègrent la puce Apple H2 pour une connectivité fluide, un son immersif avec égalisation adaptative et une compatibilité Apple et Android, incluant Siri, l’Audio spatial et des micros avancés pour des appels clairs.
Prix : disponible dès maintenant à 235€ au lieu de 299,99€
|Belkin BoostCharge Socle de Recharge 3-en-1 aimanté et Pliable Qi2
Cette station de charge compatible Qi2 offre une recharge rapide jusqu'à 15 W pour iPhone et appareils compatibles Qi2, deux fois plus rapide que les chargeurs classiques. Elle permet de recharger simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, avec une LED indiquant l'état de recharge des AirPods. Le chargeur prend en charge le mode veille d'Apple et est livré avec un adaptateur secteur de 36 W et un câble USB-C.
Prix : disponible dès maintenant à 59,99€ au lieu de 119,99€
|Netatmo - Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
Ce détecteur de monoxyde de carbone connecté surveille en temps réel les émissions de monoxyde de carbone provenant de vos appareils à combustion. Il émet une alarme sonore de 85 dB et envoie une notification sur smartphone en cas de danger. Il dispose d'une batterie d'une durée de vie de 10 ans et d'une fonction Auto-Test qui vérifie l'état du détecteur. Facile à installer, il fonctionne de manière autonome sans besoin d'une box domotique et est compatible avec HomeKit.
Prix : disponible dès maintenant à 69,99€ au lieu de 99,99€
|SATECHI Support de Chargement sans Fil Magnétique2-en-1 en Aluminium
Ce support 2-en-1 offre une recharge magnétique sans fil pour iPhone (7.5W) et un coussin de charge pour AirPods Pro (5W). Il permet de maintenir l'iPhone de manière surélevée, avec un support ajustable pour une utilisation mains libres. Le tapis de charge inclut une rainure pour sécuriser les AirPods et éviter les glissements.
Prix : disponible dès maintenant à 52,99€ au lieu de 69,99€
|Balance Withings Body Smart
Balance connectée avec composition corporelle avancée (Poids, Masse grasse/Musculaire/Osseuse, Eau, Indice de graisse viscérale), pèse personne WiFi et Bluetooth avec application pour le suivi sur la durée.
Prix : disponible dès maintenant à 84,95€ au lieu de 99,95€
|PlayStation 5 Digitale
La PlayStation 5 Édition Numérique, sans lecteur Blu-Ray, offre une immersion exceptionnelle avec un SSD ultra-rapide, le Ray Tracing, la 4K/8K, l’audio 3D Tempest, une manette DualSense à retour haptique, et une interface utilisateur intuitive, dans un design blanc compact de 2,6 kg.
Prix : disponible dès maintenant à 399,99€ au lieu de 499,99€
|XIAOMI TV F Pro 75
La télévision XIAOMI TV F Pro 75" offre une qualité d'image QLED 4K UHD avec HDR10+, Mode Filmmaker, et des couleurs éclatantes grâce à la technologie Quantum Dot, complétée par une fréquence de 120 Hz en mode Game Boost et la technologie MEMC. Intégrant Fire TV, Alexa pour le contrôle vocal et AirPlay, elle permet un accès facile à des milliers d'applications et une diffusion fluide depuis les appareils Apple.
Prix : disponible dès maintenant à 529,99€ au lieu de 699,99€
|Barre de son Sonos Beam 2
La Sonos Beam (Gen 2) offre un son surround 3D avec Dolby Atmos, des basses puissantes et des dialogues clairs, controllable via l’application Sonos, Apple AirPlay 2, ou la commande vocale, avec une installation simple en Wi-Fi. Elle permet de diffuser musique, podcasts et livres audio, et s’intègre facilement à un système Sonos multiroom pour une expérience audio évolutive.
Prix : disponible dès maintenant à 336 € au lieu de 499€
Retrouvez d'autres produits high-tech à moins de 20€ sur la page dédiée du Prime Day.
Pour profiter de ces offres, vous devez être membre Amazon Prime, un abonnement qui vous permettra de profiter des réductions inédites qui auront lieu demain et après-demain, mais qui vous permettra aussi de bénéficier d'une tonne de services comme Amazon Music Prime, Prime Video, Prime Gaming, Audible...
