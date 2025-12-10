Pebble Index 01 : La bague intelligente à 75 $ qui capture vos idées fugaces

Pebble, la marque californienne de montres connectées ressuscitée par son fondateur Eric Migicovsky sous l’égide de Core Devices, frappe à nouveau. Après le succès des Pebble 2 Duo et Time 2 lancés au printemps 2025, l’entreprise dévoile Index 01, une bague intelligente minimaliste conçue comme une « mémoire externe » pour le cerveau. Lancée le 9 décembre 2025, cette innovation à un seul but - enregistrer des notes vocales rapides - se distingue radicalement des anneaux fitness surchargés comme l’Oura Ring ou le Galaxy Ring.

Un retour aux sources avec des limites

À 75 $ en précommande (99 $ après mars 2026), l’Index 01 est un anneau en acier inoxydable, fin comme une alliance de mariage, disponible en argent poli, or poli ou noir mat. Tailles de 6 à 13, étanche et discrète, elle se porte idéalement à l’index pour un accès rapide. Son secret ? Un micro intégré et un bouton tactile : un appui simple active l’enregistrement (jusqu’à 5 minutes), sans activation vocale intrusive ni écoute permanente. « C’est pour capturer les pensées avant qu’elles ne s’évanouissent », explique Migicovsky.

Les enregistrements, stockés localement sur la bague, se synchronisent ensuite via Bluetooth vers votre iPhone ou Android. Là où d’autres wearables misent sur l’IA cloud et les abonnements, l’Index 01 brille par sa simplicité éthique. Le traitement speech-to-text et les actions AI (ajout en note, rappel calendrier, timer) s’opèrent localement via des modèles open source dans l’app Pebble, sans connexion internet ni data envoyée à des serveurs. Sécurité chiffrée, pas de pub, pas de vente de données : « Votre cerveau reste privé », promet le blog officiel.



Personnalisable via le protocole MCP open source, un clic simple passe une chanson, un double déclenche une photo ou commande une maison connectée. Et l’intégration avec les montres Pebble ? Parfaite : vos notes s’affichent directement sur l’écran e-ink.Côté autonomie, la batterie scellée (argent-oxyde) offre 12-15 heures d’enregistrement - soit 10-20 notes de 3-6 secondes par jour, pour 2 ans d’usage moyen sans recharge. Pas de câble, pas de tracas : « Ça devient un réflexe musculaire », dixit la marque. Et à la fin de vie, recyclez-la via Pebble pour un nouveau modèle, évitant ainsi le gaspillage inutile.

Dans un marché saturé de gadgets multifonctions, l’Index 01 incarne le retour aux sources de Pebble : open source, abordable et focalisé sur l’essentiel. À 75 $, c’est une aubaine face aux concurrents à 250 $ comme le Stream Ring de Sandbar, avec ses abos mensuels. Précommandez dès maintenant sur pebble.com pour une livraison en mars 2026, avec 10 $ de plus pour une livraison en France. Bon à savoir, l'appareil est déjà compatible avec près de 100 langues, dont le français. Si vous en avez marre d’oublier vos éclairs de génie, cette bague pourrait bien devenir votre meilleur ami.



Rappelons qu'Apple préparait aussi une Apple Ring il y a quelques années, mais la rumeur veut qu'elle l'a abandonnée l'an dernier.