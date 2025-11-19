ChatGPT Atlas : neuf nouveautés, dont le support des mots de passe iCloud

L’écosystème de ChatGPT continue de s’étendre, et son navigateur dédié sur Mac franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Une mise à jour importante déploie plusieurs fonctionnalités très attendues, allant du support des passkeys iCloud à l’ajout d’onglets verticaux.

ChatGPT Atlas gagne plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes

ChatGPT Atlas continue d’évoluer sur macOS. Un mois après son lancement, le navigateur d’OpenAI reçoit une première mise à jour majeure qui apporte neuf nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier l’usage au quotidien et à séduire davantage d’utilisateurs exigeants.

La nouveauté la plus marquante est l’arrivée de la prise en charge des passkeys iCloud (mots de passe). Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent désormais créer et stocker des passkeys directement via leur compte iCloud, facilitant l’accès aux sites compatibles et renforçant la sécurité sans recourir aux mots de passe classiques.

La mise à jour introduit également la possibilité de définir Google comme moteur de recherche par défaut. Ce choix peut surprendre, mais il offre une plus grande liberté aux utilisateurs qui souhaitent conserver leurs habitudes de recherche tout en adoptant Atlas.

Les amateurs de navigation organisée apprécieront l’ajout des onglets verticaux, un format de plus en plus populaire pour gérer de longues sessions de navigation. L’importation des extensions fait aussi son apparition, permettant aux nouveaux utilisateurs de retrouver plus facilement leur environnement habituel.

Globalement, cette mise à jour répond à plusieurs critiques formulées lors du lancement initial. OpenAI écoute la communauté et rend ChatGPT Atlas plus mature et surtout plus complet, ce qui est indispensable pour attirer un maximum d'utilisateurs, bien qu'on soit encore sur une version bêta.

La version mise à jour est disponible dès maintenant et peut être téléchargée via la page officielle d’Atlas. Si vous n’avez pas encore testé le navigateur, c’est peut-être le moment idéal de découvrir ce qu’il apporte au quotidien.