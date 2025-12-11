L'IA choisit 7 cadeaux de Noël sur 10 aux États-Unis

L'intelligence artificielle s'invite au pied du sapin cette année. D'après une étude récente de Statista Consumer Insights, 72% des Américains envisagent d'utiliser des outils d'IA pour leurs achats de Noël. Un chiffre qui témoigne d'un changement profond dans nos habitudes de consommation, même si cette tendance soulève des questions sur l'authenticité des cadeaux choisis par algorithme.

Des usages variés selon les générations

L'IA ne sert pas uniquement à dénicher le cadeau parfait. Les utilisateurs s'en servent principalement pour trouver des idées (32% des sondés), comparer les prix (29%), ou repérer des promotions (25%). Les recommandations personnalisées et les informations produits complètent le tableau avec respectivement 22% et 20% d'adoption.

Le fossé générationnel reste marqué : 67% des baby-boomers rejettent l'idée d'utiliser l'IA pour leurs emplettes festives, tandis que seuls 10 à 12% des millennials et de la génération Z y sont réfractaires. Les plus de 60 ans privilégient la comparaison de prix, là où les jeunes générations cherchent avant tout l'inspiration créative pour leurs cadeaux.



Aucune statistique fiable de ce genre n'existe en Europe, mais nul doute que même si la pratique est sûrement moins ancrée, nombre de vos cadeaux auront été choisis par ChatGPT ou Grok.

Entre praticité et authenticité

Pour Apple et son écosystème, cette tendance ouvre des perspectives intéressantes. Siri pourrait évoluer vers un assistant shopping plus performant, capable de suggérer des AirTags pour un voyageur ou un Magic Keyboard pour un amateur de productivité — bien que cela pourrait poser des problèmes de concurrence déloyale. L'intégration d'Apple Intelligence dans les prochaines mises à jour d'iOS pourrait d'ailleurs renforcer ces capacités.

Reste que la pratique dévoile ses limites. Un test rapide montre que ChatGPT privilégie massivement Amazon et les grandes marques, avec 7 suggestions sur 9 provenant du géant du e-commerce pour maximiser les revenus d'affiliation. Les recommandations restent souvent génériques : un sac photo recyclé, des chaussettes fantaisie hors de prix, ou un kit d'outils roses pour une femme bricolant (un biais de genre qui persiste). Il faut multiplier les requêtes et être très précis pour obtenir des propositions plus originales auprès de boutiques indépendantes.

Cette adoption massive de l'IA pour le shopping reflète une tendance plus large : le nombre d'utilisateurs américains d'outils d'IA a bondi de 170% en cinq ans, passant de 48 à 129 millions. Les États-Unis représentent désormais 37% des utilisateurs mondiaux de ChatGPT, Gemini ou Perplexity. L'IA devient un réflexe quotidien, et Noël n'y échappe pas.