Visionnaire, créatif et symbole de l’innovation moderne, Steve Jobs sera prochainement immortalisé sur une pièce de 1 dollar émise par la Monnaie des États-Unis.

Steve Jobs honoré sur une pièce américaine en 2026

La Monnaie des États-Unis rendra hommage à Steve Jobs en 2026 à travers une pièce commémorative de 1 dollar. Le cofondateur d’Apple rejoindra ainsi la série « American Innovation », un programme lancé en 2018 pour célébrer les grandes figures et inventions qui ont marqué l’histoire du pays.

Le design de la pièce, réalisé par Elana Hagler et sculpté par Phebe Hemphill, représente un jeune Steve Jobs assis dans un paysage californien, entouré de collines et de chênes. Ce cadre évoque son lien profond avec la Californie, berceau d’Apple et symbole d’innovation mondiale. Son expression méditative illustre la réflexion et la créativité qui ont guidé toute sa carrière.

La pièce comportera les inscriptions « United States of America », « California », « Steve Jobs » et la devise « Make Something Wonderful ». Une phrase emblématique qui résume parfaitement sa philosophie : créer des produits qui allient beauté, utilité et émotion.

Aux côtés de Steve Jobs, trois autres thèmes seront célébrés en 2026 : le superordinateur Cray-1 (Wisconsin), l’agronome Norman Borlaug (Iowa) et la réfrigération mobile (Minnesota). Des choix variés qui rappellent que l’innovation américaine s’étend bien au-delà de la technologie numérique.

Avec cette pièce, les États-Unis reconnaissent la contribution majeure de Steve Jobs à la modernisation de l’informatique et à la popularisation des produits grand public devenus iconiques, du Mac à l’iPhone. Plus qu’un hommage, c’est une célébration de l’esprit d’innovation et de la vision qui ont profondément transformé notre rapport à la technologie.



Ce symbole numismatique pourrait également séduire les collectionneurs et les passionnés d’histoire technologique, offrant une nouvelle manière de commémorer l’héritage de Jobs. Au-delà de sa valeur monétaire, cette pièce représente une part de l’histoire de l’innovation mondiale, gravée dans le métal pour rappeler que la créativité peut changer le monde.