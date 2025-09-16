Après des mois de négociations, Washington et Pékin ont annoncé un accord officiel visant à transférer TikTok sous contrôle américain. Ce compromis vise à répondre aux inquiétudes liées à la sécurité nationale, tout en préservant l’avenir de l’application aux États-Unis.

Les États-Unis et la Chine trouvent un accord-cadre sur TikTok

Les États-Unis et la Chine ont annoncé avoir conclu un accord-cadre pour l’avenir de TikTok, marquant une étape importante dans des négociations qui se sont étalées sur plusieurs mois. L’objectif principal de cet accord est de transférer la propriété de l’application à une entité contrôlée par les États-Unis, conformément à la loi américaine adoptée en 2024 qui exige que TikTok se sépare de sa maison-mère chinoise ByteDance. Washington justifie cette décision par des raisons de sécurité nationale, estimant que les données des utilisateurs américains pourraient être exploitées par Pékin à des fins d’espionnage, de propagande ou d’influence politique.

Selon des responsables américains, cet accord vise à garantir que TikTok puisse continuer à fonctionner aux États-Unis tout en éliminant les risques potentiels liés à l’influence chinoise. Toutefois, plusieurs points techniques sensibles restent à définir, notamment en ce qui concerne la gestion des algorithmes et la propriété intellectuelle de la plateforme. Pékin insiste pour que certaines caractéristiques culturelles de TikTok soient préservées, tandis que Washington souhaite un contrôle total sur les aspects technologiques. Initialement, une date limite avait été fixée au 17 septembre pour finaliser une première série de mesures, mais il est désormais question d’un délai supplémentaire de 90 jours (3 mois) afin de permettre aux deux parties de finaliser les derniers détails.

La Chine a exprimé de vives critiques à l’égard de cette opération, accusant les États-Unis de coercition économique et de harcèlement à l’encontre d’une entreprise technologique chinoise prospère. Pékin affirme que TikTok est devenu un symbole du conflit économique et idéologique entre les deux puissances. Pour la Chine, forcer une vente est perçu comme une ingérence dans la souveraineté et une tentative d’affaiblir son secteur technologique. De son côté, Washington maintient que sa priorité est de protéger les données des 170 millions d’utilisateurs américains de TikTok et de prévenir toute forme de manipulation politique étrangère.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent s’entretenir ce vendredi afin de confirmer les grandes lignes de l’accord et de discuter des prochaines étapes. Une fois les discussions finalisées, l’accord devra également être approuvé par le Congrès américain, ce qui pourrait donner lieu à de nouveaux débats politiques aux États-Unis. Si ce projet aboutit, il marquerait une avancée majeure dans l’un des dossiers les plus sensibles des relations sino-américaines, tout en ouvrant un nouveau chapitre pour l’avenir de TikTok.

Cet accord pourrait également avoir des répercussions mondiales, car d’autres pays, notamment en Europe, suivent de près la situation. Ils pourraient être amenés à adopter des mesures similaires si les inquiétudes concernant la sécurité des données persistent. Pour TikTok, cette décision représente à la fois une opportunité de se maintenir sur le marché américain et un défi majeur pour préserver son identité et sa base d’utilisateurs mondiale.



Source