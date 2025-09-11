TikTok dans le viseur : un rapport parlementaire préconise l'interdiction aux moins de 15 ans

La commission d'enquête parlementaire sur TikTok vient de rendre un verdict sans appel. Après six mois d'investigations et l'audition de 178 experts, le rapport adopté à l'unanimité dresse un tableau alarmant de la plateforme chinoise et de son impact sur les plus jeunes.

Un rapport qui étrille TikTok et son algorithme

Les 43 recommandations formulées par la rapporteure Laure Miller ne laissent aucune place au doute. TikTok est accusé d'exposer délibérément les mineurs à des contenus dangereux, de l'automutilation aux troubles alimentaires, en passant par les discours haineux. L'algorithme de recommandation est particulièrement visé : conçu pour maximiser l'engagement, il pousse les contenus les plus extrêmes vers les utilisateurs les plus vulnérables.

Les députés pointent une modération "insuffisante, inégale et négligente", avec une baisse de 26% des effectifs francophones entre 2023 et 2024. Plus troublant encore, TikTok aurait "une connaissance ancienne et documentée" de ces risques sans avoir pris de mesures suffisantes. Les auditions des dirigeants de la plateforme ont tourné au fiasco, les élus dénonçant un "exercice de langue de bois et de déni".

Des mesures radicales qui touchent tout l'écosystème mobile

La première recommandation frappe fort : interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette mesure s'accompagnerait d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans entre 22h et 8h, ainsi que de l'interdiction des smartphones dans tous les lycées. En outre, la ministre du numérique a également émis l'idée d'interdire les réseaux sociaux à tous les mineurs d'ici 2028.

Ces propositions questionnent directement les constructeurs comme Apple. Bien que l'iPhone dispose d'outils de contrôle parental avancés avec Temps d'écran, ces derniers restent largement sous-utilisés par les familles. La commission recommande d'ailleurs de développer un système européen de vérification d'âge, remettant en question les méthodes actuelles de l'App Store.

Apple, un modèle à suivre pour la protection des mineurs ?

Face à cette crise, l'approche d'Apple pourrait servir d'exemple. La firme de Cupertino a toujours privilégié un écosystème fermé avec des règles strictes sur l'App Store. Les récentes mises à jour d'iOS renforcent les contrôles parentaux, permettant aux familles de limiter précisément l'usage des applications.

Cependant, même Apple n'échappe pas aux critiques. TikTok reste disponible sur l'App Store français, et les mesures de protection dépendent encore largement de la vigilance parentale. La commission suggère d'ailleurs la création d'un "délit de négligence numérique" pour responsabiliser davantage les parents.

L'avenir de ces recommandations dépendra des négociations européennes. Ursula von der Leyen a récemment évoqué une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans au niveau de l'UE. Une convergence qui pourrait redéfinir les règles du jeu pour tous les acteurs du numérique.