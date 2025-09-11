TikTok dans le viseur : un rapport parlementaire préconise l'interdiction aux moins de 15 ans

tiktok Ca commence avec toi icone app ipa iphone ipadLa commission d'enquête parlementaire sur TikTok vient de rendre un verdict sans appel. Après six mois d'investigations et l'audition de 178 experts, le rapport adopté à l'unanimité dresse un tableau alarmant de la plateforme chinoise et de son impact sur les plus jeunes.

Un rapport qui étrille TikTok et son algorithme

Les 43 recommandations formulées par la rapporteure Laure Miller ne laissent aucune place au doute. TikTok est accusé d'exposer délibérément les mineurs à des contenus dangereux, de l'automutilation aux troubles alimentaires, en passant par les discours haineux. L'algorithme de recommandation est particulièrement visé : conçu pour maximiser l'engagement, il pousse les contenus les plus extrêmes vers les utilisateurs les plus vulnérables.

Les députés pointent une modération "insuffisante, inégale et négligente", avec une baisse de 26% des effectifs francophones entre 2023 et 2024. Plus troublant encore, TikTok aurait "une connaissance ancienne et documentée" de ces risques sans avoir pris de mesures suffisantes. Les auditions des dirigeants de la plateforme ont tourné au fiasco, les élus dénonçant un "exercice de langue de bois et de déni".

tiktok

Des mesures radicales qui touchent tout l'écosystème mobile

La première recommandation frappe fort : interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette mesure s'accompagnerait d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans entre 22h et 8h, ainsi que de l'interdiction des smartphones dans tous les lycées. En outre, la ministre du numérique a également émis l'idée d'interdire les réseaux sociaux à tous les mineurs d'ici 2028.

Ces propositions questionnent directement les constructeurs comme Apple. Bien que l'iPhone dispose d'outils de contrôle parental avancés avec Temps d'écran, ces derniers restent largement sous-utilisés par les familles. La commission recommande d'ailleurs de développer un système européen de vérification d'âge, remettant en question les méthodes actuelles de l'App Store.

Apple, un modèle à suivre pour la protection des mineurs ?

Face à cette crise, l'approche d'Apple pourrait servir d'exemple. La firme de Cupertino a toujours privilégié un écosystème fermé avec des règles strictes sur l'App Store. Les récentes mises à jour d'iOS renforcent les contrôles parentaux, permettant aux familles de limiter précisément l'usage des applications.

Cependant, même Apple n'échappe pas aux critiques. TikTok reste disponible sur l'App Store français, et les mesures de protection dépendent encore largement de la vigilance parentale. La commission suggère d'ailleurs la création d'un "délit de négligence numérique" pour responsabiliser davantage les parents.

L'avenir de ces recommandations dépendra des négociations européennes. Ursula von der Leyen a récemment évoqué une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans au niveau de l'UE. Une convergence qui pourrait redéfinir les règles du jeu pour tous les acteurs du numérique.

4 réactions

Zeego - iPhone premium

TikTok est une arme d'abrutissement massive chinoise ! Et elle est très efficace en plus ! 😂

11/09/2025 à 16h07

Jmarc91 - iPhone premium

C est très bien !!! Marre de ces zombies le nez coller h24 sur leurs téléphones !!!!!

11/09/2025 à 15h38

bodzebod - iPhone premium

Dans les années 80, nos parents entendaient déjà ce genre de discours au sujet de la télé et des jeux vidéos. Quand doom est sorti en 94, il y a eu toute une vague qui mettait tous les fps dans le même panier. Je ne vous parle pas de ce qui suit la sortie de chaque épisode de gta. Même facebook y a eu droit en son temps. Bref, il y a toujours des politiques pour sortir ce genre de discours alarmiste mais les soidisant interdictions n'ont jamais résolu les cas extrêmes (pegi, alcool, cigarette, drogue, recommandations d'âge pour les contenus, etc...). Il y a toujours moyen de contourner pour ceux qui veulent vraiment, et les jeunes aujourd'hui ont accès à la plus vaste collection de "trucs et astuces" de la planète pour ça. A se demander si c'est de la naïveté de la part de nos politiques, du déni, de l'hypocrisie ou de l'ignorance.

11/09/2025 à 15h03

911po - iPhone premium

Pour mes enfants c’est interdiction de télécharger TikTok Facebook X etc.
Il me remercierons plus tard 👍

11/09/2025 à 13h47

