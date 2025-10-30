États-Unis et Chine décrètent une pause d’un an dans la guerre économique

Les États-Unis et la Chine semblent vouloir apaiser leurs relations économiques après des mois de tensions intenses. Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés pour tenter de relancer le dialogue commercial entre les deux plus grandes puissances mondiales.

Trump et Xi concluent une trêve commerciale d’un an, mais des interrogations persistent

Lors d’une rencontre fort médiatisée ce 30 octobre à Busan, en Corée du Sud, le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont annoncé un accord visant à désamorcer temporairement les tensions commerciales entre leurs deux puissances. Cet accord, qualifié de “trêve” d’un an, prévoit notamment des réductions de tarifs douaniers de la part des États-Unis et la suspension de certaines restrictions chinoises pour relancer le dialogue économique.

Concrètement, Washington accepte de ramener le tarif moyen sur les importations chinoises à 47 % (contre 57 % auparavant), avec une baisse plus marquée sur les produits liés aux précurseurs du fentanyl. En échange, Pékin s’engage à reprendre ses achats de soja aux États-Unis, à collaborer dans la lutte contre le trafic de fentanyl et à suspendre pendant un an ses mesures d’exportation sur les terres rares. Si ce compromis est salué comme un pas vers la détente, il évite de traiter plusieurs sujets hautement sensibles, notamment les semi-conducteurs, la question de Taïwan, ou le contrôle de TikTok.

Les réactions des marchés financiers ont été prudentes : malgré l’optimisme affiché des présidents, ni les actions chinoises ni les futures sur le soja n’ont connu de bond spectaculaire. Du côté politique, certains observateurs américains dénoncent un “repli” de Trump, estimant que la Maison-Blanche concède trop à Pékin.

L’accord est loin d’être gravé dans le marbre. Il s’agit plutôt d’un armistice fragile dans une guerre commerciale aux racines profondes. Tant que les grands enjeux technologiques, stratégiques et sécuritaires entre les États-Unis et la Chine resteront entiers, cette trêve pourrait n’être que temporaire — un répit dans un affrontement global à plusieurs dimensions et sur plusieurs décennies.