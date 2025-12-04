Meta réduit de 30% le budget de son métavers

Meta se préparerait à tourner la page du métavers, du moins en partie. Selon Bloomberg, le géant des réseaux sociaux envisage de réduire drastiquement le budget de sa division Reality Labs, qui accuse des pertes astronomiques depuis sa création. Une décision qui marque un tournant stratégique majeur pour l'entreprise de Mark Zuckerberg, rebaptisée Meta en 2021 justement pour incarner cette vision d'un internet en trois dimensions.

Des coupes drastiques pour limiter l'hémorragie

Le budget de la division métavers pourrait être amputé de 30% dès 2026, bien au-delà de la réduction globale de 10% demandée aux autres départements du groupe. Cette cure d'austérité s'accompagnerait de licenciements au sein des équipes développant les casques Quest et la plateforme Horizon Worlds. Les chiffres donnent le vertige : Reality Labs affiche un déficit de 17 milliards de dollars en 2024 pour seulement 2,1 milliards de revenus. Depuis 2020, le département a englouti plus de 60 milliards de dollars sans parvenir à convaincre le grand public.

La décision aurait été évoquée en novembre lors d'une réunion stratégique à Hawaii. Meta doit composer avec ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle, un domaine où la concurrence avec Google et OpenAI nécessite des budgets colossaux. Quelque chose devait céder, et ce sera donc le métavers qui en fera les frais.

Apple, une vision radicalement différente

Cette débâcle contraste avec l'approche d'Apple, qui n'a jamais mordu à l'hameçon du métavers façon Meta. Le Vision Pro mise sur la réalité mixte haut de gamme et des usages professionnels plutôt que sur un monde virtuel parallèle. Si les ventes restent confidentielles, Apple cultive une stratégie long terme sans promettre un bouleversement immédiat des usages.

Ironiquement, les lunettes connectées Ray-Ban de Meta, qui intègrent de l'IA plutôt qu'un accès au métavers, remportent bien plus de succès que les casques Quest. Un constat que partage Cupertino : l'avenir de la réalité augmentée passerait davantage par des lunettes discrètes que par des casques encombrants. Le métavers tel qu'imaginé en 2021 semble désormais appartenir au passé.