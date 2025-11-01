Face à la masse croissante de connaissances médicales, les professionnels de santé manquent de temps pour tout suivre. Pour y remédier, Synapse Medicine lance MedGPT, un assistant conversationnel d’intelligence artificielle conçu spécialement pour fournir des réponses fiables, vérifiées et conformes aux référentiels français.

MedGPT : l’assistant d’IA français qui révolutionne l’accès à l’information médicale

L’accès rapide à une information médicale fiable est devenu un enjeu majeur pour les professionnels de santé. Dans un contexte où la quantité de connaissances médicales double tous les 73 jours, suivre l’évolution des référentiels devient quasi impossible. C’est pour répondre à ce défi que Synapse Medicine lance MedGPT, le premier assistant conversationnel d’intelligence artificielle français entièrement fondé sur des sources médicales vérifiées.

Contrairement aux modèles généralistes comme ChatGPT, MedGPT a été spécifiquement développé pour la pratique médicale. Il s’appuie sur plus de 100 sources fiables, rigoureusement sélectionnées et vérifiées par une équipe médicale interne. Chaque réponse est accompagnée de ses références, accessibles directement depuis l’outil, garantissant transparence et fiabilité.

Les utilisateurs peuvent poser leurs questions en langage naturel, qu’elles soient simples ou complexes. Par exemple :

« Quel bilan prescrire dans un déficit immunitaire suspecté ? »

« Quels anticoagulants oraux sont adaptés à un patient avec fibrillation auriculaire et insuffisance rénale modérée ? »

« Quels sont les risques d’interaction entre le xarelto et l’amiodarone ? »

MedGPT fournit instantanément une réponse claire, alignée sur les référentiels français, et adaptée à la pratique clinique quotidienne.

Beaucoup de professionnels de santé utilisent déjà des modèles généralistes d’IA pour les aider dans leur travail. MedGPT se positionne comme une alternative spécialisée et souveraine, intégrant des données conformes à la réglementation française. Selon Synapse Medicine, MedGPT a même surpassé ChatGPT-5 aux ECN 2023, confirmant la robustesse de son raisonnement médical et la qualité de ses recommandations.

Actuellement en phase bêta, MedGPT se construit avec et pour les professionnels de santé. Synapse Medicine invite les praticiens à tester gratuitement la solution et à partager leurs retours pour améliorer continuellement l’outil. Une communauté baptisée le Club MedGPT est également ouverte à ceux qui souhaitent participer activement à son développement.

Fondée en 2017, Synapse Medicine s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence dans la sécurité de la prescription. L’entreprise allie expertise médicale, innovation en IA et rigueur réglementaire. Sa base médicamenteuse agréée par la HAS (Thériaque), ses 6 dispositifs médicaux certifiés CE, et ses 330 hôpitaux partenaires témoignent de la solidité de son écosystème.