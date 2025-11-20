Black Friday 2025 : les meilleures promo Apple et geek !

Le Black Friday 2025 a déjà démarré ! Oui, chaque année, l'évènement commercial pré-Noël venu des États-Unis commence de plus en plus tôt. Normalement, le jour officiel est le dernier vendredi du mois de novembre.



Une fois de plus, les produits Apple sont les plus recherchés avec des réductions sur toute la gamme, de l'iPhone au Mac en passant par l'iPad et les AirPods. Mais ce n'est pas tout, nous vous avons dégoté les meilleures offres geek du moment.

C'est parti pour le Black Friday 2025 !

Mise à jour x2.

Promos iPhone

Le smartphone Apple iPhone 16e à 669 € au lieu de 719€ (Amazon)

au lieu de 719€ (Amazon) Le smartphone Apple iPhone 14 reconditionné "excellent état" à 349 € (Amazon)

(Amazon) Le smartphone Apple iPhone 15 à 695 € au lieu de 719€ (Amazon)

au lieu de 719€ (Amazon) Le smartphone Apple iPhone 16 à 799 € au lieu de 869€ (Amazon)

au lieu de 869€ (Amazon) Le smartphone Apple iPhone 17 à XX € au lieu de 969€ (Amazon)

Promos Mac

Le MacBook Air M2 à 799 € au lieu de 999€ (Amazon)

au lieu de 999€ (Amazon) Le MacBook Air M4 à 1099 € au lieu de 1199€ (Amazon)

au lieu de 1199€ (Amazon) Le MacBook Pro M5 14 pouces 16 GO de RAM à 1799 € au lieu de 1899 € (Amazon)

au lieu de 1899 € (Amazon) Le MacBook Pro M5 14 pouces 24 Go RAM à 1799 € au lieu de 2049€ (Fnac)

au lieu de 2049€ (Fnac) Le Mac Mini M4 1 To SSD à 949 € au lieu de 1199€ (Fnac)

Promos iPad

La tablette iPad 11 2025 à 348 € au lieu de 389€ (Amazon)

au lieu de 389€ (Amazon) La tablette Apple iPad Air 7 M3 à 633 € au lieu de 669€ (Amazon)

au lieu de 669€ (Amazon) La tablette iPad mini 7 2024 à 559 € au lieu de 609€ (Amazon)

au lieu de 609€ (Amazon) La tablette iPad Pro M5 2025 à XXX € au lieu de 1 119€ (Amazon)

Promos AirPods

Les écouteurs Apple AirPods Pro 2 USB-C à 209 € au lieu de 249€ (Amazon)

au lieu de 249€ (Amazon) Les écouteurs Apple AirPods 4 MagSafe à 179 € (Amazon)

(Amazon) Le casque Apple AirPods Max à 539 € au lieu de 579€ (Amazon)

Promos Apple Watch

La montre Apple Watch Ultra 2 (GPS + 4G) 48mm à 699 € au lieu de 799€ (Amazon)

au lieu de 799€ (Amazon) La montre Apple Watch SE 2023 (GPS) 40mm à 189 € au lieu de 249€ (Amazon)

Promos accessoires Apple

Beats (par Apple)

Les écouteurs Powerbeats Pro 2 2025 à 208 € au lieu de 299€

au lieu de 299€ Les écouteurs Beats Studio Buds à 99 € au lieu de 199€

au lieu de 199€ Les écouteurs Beats Fit Pro à 110 € au lieu de 249€

Promos Audio / Son

Les écouteurs Sony XM5 à 199 € au lieu de 299€

au lieu de 299€ Le casque Sony XM5 à 279 € au lieu de 349€

au lieu de 349€ Le casque Bose QC 45 II à 199 € au lieu de 349€

au lieu de 349€ Le casque Bose Ultra à 299 € au lieu de 499 €

au lieu de 499 € La barre de son Sonos Beam à 369 € au lieu de 499€

au lieu de 499€ L'enceinte Sonos One Roam 2 à 159€ au lieu de 199€

Promos Domotique, PC, TV et drone

Promos Jeux vidéo

La console PlayStation 5 standard v2 (PS5) à 506 € au lieu de 549 €

au lieu de 549 € La console Nintendo Switch OLED 251 € au lieu de 349€ (Darty)

Si l'un de ces articles vous intéresse, ne tardez pas trop !

