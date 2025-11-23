Black Friday 2025 : Apple TV+ à moitié prix (+ top séries et films)

Juste à temps pour le Black Friday, qui commence officiellement le vendredi 28 novembre, Apple propose une super promotion sur Apple TV+ réservée aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés éligibles. Vous pouvez profiter de six mois d’Apple TV+ à seulement 4,99 € par mois, soit 50 % de réduction par rapport au prix habituel. Retrouvez également, en fin d'article, les meilleurs films et séries disponibles à date.

Un prix canon !

À la fin de ces six mois à prix cassé, l’abonnement du service de streaming d'Apple, repassera automatiquement au tarif normal de 9,99 €/mois. L’offre est valable du 21 novembre au 21 décembre 2025 directement sur le site Apple TV C’est le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir le catalogue exclusif d’Apple TV+.



Attention toutefois, les abonnés actuels et les personnes dont l’abonnement est facturé via un tiers (Amazon, Canal+, etc.) ne sont pas éligibles.

Voici, fin novembre 2025, les séries et films les plus populaires et les plus plébiscités sur la plateforme. De quoi vous donner envie de souscrire.

Top 10 des séries les plus populaires sur Apple TV+ (novembre 2025)

Pluribus : Thriller de science-fiction signé Vince Gilligan avec Rhea Seehorn, considéré comme l’un des événements de 2025. Ted Lasso : La comédie feel-good indétrônable avec Jason Sudeikis. Severance : Série dystopique culte sur la séparation des mémoires au travail. Silo : Mystère post-apocalyptique dans un bunker géant, saison 3 en cours. The Morning Show : Drame intense dans les coulisses d’une matinale TV avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Bad Monkey : Comédie noire déjantée avec Colin Farrell dans les Keys de Floride. Shrinking : Thérapie et humour avec Jason Segel et Harrison Ford. Loot : Maya Rudolph en milliardaire excentrique, saison 3 en diffusion. Invasion : Invasion extraterrestre vue sous plusieurs angles dans le monde. Palm Royale : Satire glamour des années 60 avec Kristen Wiig, saison 2 tout juste sortie.

Top 5 des films les plus populaires sur Apple TV+ (novembre 2025)

The Family Plan 2 : Suite explosive de la comédie d’action avec Mark Wahlberg, sortie le 21 novembre. Wolfs : George Clooney et Brad Pitt en « nettoyeurs » rivaux, thriller comique ultra-stylé. Still : A Michael J. Fox Movie : Documentaire émouvant et inspirant sur l’acteur légendaire. Steve! (Martin) : A Documentary in Five Pieces : Portrait intime en deux parties de Steve Martin. The Lost Bus : Drame survie puissant, l’une des pépites du moment.

Profitez de l’offre à 4,99 €/mois pendant six mois et plongez dans le meilleur d’Apple TV (le nom "+" a été récemment supprimé, mais il est difficile de le différencier de l'application et de l'appareil éponymes) !