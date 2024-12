La saison 2 de « Bad Monkey » arrive sur Apple TV+

Apple a confirmé que Bad Monkey, l’une de ses séries les plus populaires de l’année, reviendra pour une deuxième saison en 2025. Voici ce qu’il faut retenir sur la saison à venir qui marquera une rupture avec la première.

Pas une suite du roman de Hiassen

Alors que la première saison de Bad Monkey était basée sur le roman du même nom de Carl Hiaasen, la saison 2 n’adaptera pas le roman de Hiaasen Razor Girl, selon un rapport de Variety.

Cette décision pourrait tout de même laisser la porte ouverte à l’utilisation de Razor Girl comme base pour une future saison. Le co-créateur de la série, Bill Lawrence, a déjà fait allusion à un arc de trois saisons pour Bad Monkey, suggérant que l’équipe a un plan d’histoire plus large en tête.



Lawrence, qui a également co-créé Ted Lasso et Shrinking, a partagé son enthousiasme à l’idée de poursuivre la série :

J’espère que les gens savent que Carl Hiaasen est une de mes idoles et une source d’inspiration pour moi en tant qu’écrivain. Pouvoir continuer à raconter son histoire avec Vince Vaughn et ce formidable casting – du moins les personnages qui sont encore en vie – est très excitant. Je suis très reconnaissant envers nos partenaires d’Apple TV+ et de Warner Bros, ainsi qu’à toute l’équipe qui contribue à donner vie à cette série.

Un grand succès pour Apple TV+

Bad Monkey a fait ses débuts sur Apple TV+ l’été dernier et s’est rapidement hissé au sommet des classements de la plateforme, recevant un chaleureux accueil de la part des médias et des spectateurs pour son mélange entre série policière et comédie noire. L’action se déroule en Floride avec l’excellent Vince Vaughn.

Quand la saison 2 arrivera-t-elle ?

Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait été annoncée par la branche Apple TV+, nul doute que la saison 2 de Bad Monkey n'arrivera pas avant août 2025, soit environ un an après le début de la première saison.



Qui a déjà visionné Bad Monkey ? Assurément l'un des meilleurs programmes de la plateforme.