Apple lance la saison 2 de Severance sur TV+ !

Apple a fait preuve d'une incroyable imagination pour la deuxième saison de sa série « Severance », en employant diverses stratégies promotionnelles ces derniers jours. La semaine se termine évidemment en apothéose, avec le lancement officiel de la saison 2 sur Apple TV+ avec le premier épisode disponible. Oui, un seul épisode !

Une promotion d'enfer

Au départ, Apple a commencé par une installation immersive au Grand Central Terminal de New York, avec un cube transparent où des acteurs, incarnant des employés de Lumon, pouvaient être vus en train de travailler à leur bureau. Ce cube était orné de la date de retour de la série, le 17 janvier, et du logo Apple TV+. Le réalisateur Ben Stiller a fait une apparition lors de cet événement, ajoutant à l'impact de la promotion.



Par la suite, Apple a introduit des panneaux interactifs sur sa page d'accueil apple.com, présentant des éléments de la série. Un panneau imite un écran de produit Apple avec un terminal Lumon pour affiner les macrodonnées, tandis qu'un autre représente une pièce remplie de ballons représentant le visage de Mark Scout, le chef d'équipe de la série, faisant référence à une scène de couloir mémorable.

Les avis sur la saison 2

Les critiques ont réagi positivement à la deuxième saison de « Severance », qui a obtenu un taux d'approbation de 94 % sur Rotten Tomatoes. Les critiques saluent l'expansion du concept de science-fiction unique de la série, soulignant sa capacité à maintenir l'intérêt des téléspectateurs avec des rebondissements inattendus.



Pour ceux qui ne connaissent pas la série ou qui ont besoin d'un rappel, « Severance » plonge dans la vie de Lumon Industries où certains employés subissent une procédure qui sépare leur travail et leurs souvenirs personnels, créant des identités distinctes « innie » et « outie ».



Il s'agit de l'un des meilleurs programmes d'Apple TV+.

Comment regarder

« Severance » est disponible exclusivement sur Apple TV+, qui coûte 9,99 € par mois en France et peut faire partie du forfait Apple One. Les nouveaux abonnés peuvent profiter d'un essai gratuit de sept jours.



Le service est accessible via l'application Apple TV sur de nombreux appareils, notamment les produits Apple, Fire Stick, PlayStation, Xbox, et via les navigateurs Web sur tv.apple.com. Pendant une durée limitée, la première saison de « Severance » peut être visionnée gratuitement sur le dongle Roku.



La deuxième saison de « Severance » suit un calendrier de diffusion hebdomadaire avec de nouveaux épisodes diffusés chaque vendredi.

Épisode 1 : 17 janvier 2025

Épisode 2 : 24 janvier 2025

Épisode 3 : 31 janvier 2025

Épisode 4 : 7 février 2025

Épisode 5 : 14 février 2025

Épisode 6 : 21 février 2025

Épisode 7 : 28 février 2025

Épisode 8 : 7 mars 2025

Épisode 9 : 14 mars 2025

Épisode 10 : 21 mars 2025

Si vous préférez regarder la série en une fois, il faudra donc patienter jusqu'au 21 mars 2025. D'ici-là, vous pourrez revoir la première partie ou bien aller découvrir d'autres séries à suspense comme Présumé Innocent.