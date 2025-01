Apple TV+ : Tim Cook fait une apparition surprise dans Severance

1 com

Le marketing autour de Severance ne s'arrête pas et Apple continue de promouvoir ses séries phares sur Apple TV+ de manière originale. Cette fois-ci, c'est le CEO Tim Cook lui-même qui se met en scène dans une courte vidéo promotionnelle pour la saison 2 de Severance, réalisée par Ben Stiller

Une apparition remarquée dans l'univers de Lumon

Dans cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on découvre Tim Cook, badge "Tim C." accroché à la poitrine, prenant l'emblématique ascenseur de Lumon Industries. Le patron d'Apple traverse ensuite les couloirs aseptisés caractéristiques de la série, avant d'être accueilli par le personnage de Seth Milchick (Tramell Tillman). Un clin d'œil qui fait écho aux codes visuels bien connus des fans de la série.

Severance, dont la saison 2 vient de débuter sur Apple TV+, continue de captiver son audience. La série, qui explore le concept de séparation entre vie professionnelle et personnelle, s'est déjà distinguée par plusieurs surprises, notamment un caméo vocal de Keanu Reeves dans le rôle... d'un immeuble, dès le premier épisode de cette nouvelle saison.



Cette apparition de Tim Cook s'inscrit dans la stratégie d'Apple visant à mettre en avant son service de streaming, tout en montrant une image plus décontractée de son PDG, à l'instar de sa précédente collaboration avec Dame Nature pour la promotion des initiatives environnementales de la marque. Et si Tim Cook se transformait peu à peu en acteur ?