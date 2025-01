Tim Cook évoque sa vie, son travail et sa retraite

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a récemment participé au podcast Table Manners animé par Jessie et Lennie Ware lors de son passage à Londres en décembre. Dans cet entretien, Cook a évoqué sa routine quotidienne, sa philosophie de travail et ses projets pour l’avenir, tout en partageant des anecdotes sur ses goûts, ses loisirs et la vie chez Apple. Si certains détails étaient déjà connus grâce aux précédentes interventions de Cook, d'autres pourraient vous surprendre.

La vie personnelle de Tim Cook

Comme nous le savons, le patron d'Apple commence sa journée avant 5 h du matin, répondant à des e-mails dans le calme des premières heures, car c’est la partie la plus prévisible de sa journée. Il travaille quatre jours par semaine à l’Apple Park et préfère travailler de chez lui le vendredi, trouvant l’ambiance au bureau trop vide.

Le successeur de Steve Jobs a ensuite révélé que les fruits des arbres autour de l’Apple Park sont récoltés pour en faire des confitures, notamment une confiture de pommes épicée qu’il a offerte aux animateurs. Le campus abrite principalement des pommiers, en hommage à son passé de verger, ainsi que quelques cerisiers.

Concernant la retraite, Cook ne se voit pas arrêter complètement. Il prévoit de rester actif et intellectuellement engagé, expliquant que le travail a toujours été central dans sa vie. Dès l’âge de 11 ans, il distribuait des journaux et, à 14 ans, il travaillait dans un fast-food. Il attribue à ses parents l’inculcation d’une éthique de travail qui l’accompagne encore aujourd’hui.

Bien sûr, mais pas dans le sens traditionnel du terme. Je ne me vois pas rester à la maison sans rien faire, sans être stimulée intellectuellement et sans réfléchir à ce que demain peut être meilleur qu’aujourd’hui. Je pense que je serai toujours programmée de cette façon et que je voudrai travailler. Je veux dire, je travaillais quand j’avais 11 ou 12 ans… On veut être un peu poussée. On veut être un peu mal à l’aise… Je pense que je voudrai toujours être poussée.

Le PDG d’Apple a également déclaré que, bien que son nom de famille soit Cook, il ne cuisine généralement pas.

Je ne cuisine pas. Caffè Macs est tellement incroyable. Je déjeune au Caffè Macs et j’emporte un dîner chez moi pendant la semaine… Je choisis généralement le poisson.

Parmi ses préférences, Cook apprécie le vin blanc (notamment le Chardonnay de Kistler), le chocolat noir et la randonnée. Pour le petit-déjeuner, il mange des céréales aux noix de cajou avec du lait d’amande. Pendant ses vacances, il aime visiter des parcs nationaux et a récemment exploré des grottes en Slovénie.

L’interview complète est disponible gratuitement sur Apple Podcasts.

