Pluribus : le thriller de science-fiction de Vince Gilligan est un succès !

L'excitation monte pour Pluribus, la série tant attendue créée par Vince Gilligan (Breaking Bad et Better Call Saul), dont les deux premiers épisodes seront diffusés sur Apple TV+ ce vendredi 7 novembre. Pour les fans impatients, la série arrive techniquement à 21 h 00 HE / 18 h 00 HP le jeudi 6 novembre – pile au moment où l'embargo sera levé. Mais nous avons aussi les premiers retours.

La série évènement d'Apple ?

Bien que les critiques complètes doivent patienter jusqu'à la soirée de la première, les avant-premières publiées par les grands médias dépeignent déjà Pluribus comme une série incontournable. Avec un budget impressionnant de 15 millions de dollars par épisode - cinq fois celui d'un épisode typique de Breaking Bad, la série représente l'un des plus grands paris d'Apple TV+ sur le seul nom de Gilligan, sans stars de premier plan ni licence pré-publiée.

Plaisantant auprès d'Alan Sepinwall de Rolling Stone, lorsqu'on lui a rappelé les enjeux financiers, le réalisation a déclaré : « Quand tu le dis comme ça, tu me fais un peu peur. » Mais le verdict de Sepinwall ? Pas de quoi s'inquiéter. « Pluribus est un morceau de divertissement éblouissant », s'enthousiasme-t-il, en mêlant la « narration patiente » d'un Breaking Bad et Better Call Saul à l'« ambition conceptuelle élevée de The X-Files » et au style visuel signature de Gilligan en tant que réalisateur.



L'intrigue se déroule à l'échelle mondiale – « chaque personne sur la planète » est impliquée – mais garde un regard intime sur le personnage principal, Carol (interprétée par Rhea Seehorn, qui puise dans ses talents de Saul). Sepinwall met en avant « de longs passages où l'on regarde simplement Carol lutter à travers diverses tâches, comme creuser une tombe. Et c'est captivant. »



Les louanges ne s'arrêtent pas là : sur son Substack, Sepinwall qualifie Pluribus de plus « grand événement télévisé du reste de l'année », Stranger Things mis à part, confirmant son statut de potentiel poids lourd des cérémonies de remise de prix.

Gilligan se confie sur les racines de science-fiction de Pluribus et sa vision à long terme

Dans une série d'interviews récentes, Gilligan a levé le voile sur les origines de la série. S'exprimant auprès de The Verge, il a révélé que, bien qu'il ait longtemps envisagé un retour à la science-fiction après The X-Files, Pluribus a évolué de manière organique : « Je n'ai pas pris la décision consciente de faire une autre série de science-fiction. Au lieu de cela, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer les événements que par la science-fiction. »

Pour l'avenir, Apple a déjà commandé une deuxième saison d'emblée, mais les ambitions de Gilligan vont plus loin. En discutant avec Polygon, il a partagé : « Si tu me mettais un flingue sur la tempe, je dirais trois saisons. Au moins j'espère trois saisons… Je disais ça au début de Breaking Bad… et puis ça s'est étiré à six, ce qui était génial. Il s'est avéré qu'il y avait plus d'histoire que je ne le pensais possible. Peut-être que ce sera le cas ici. Peut-être pas. Je ne sais pas. »



Avec le parcours de Gilligan, une chose est claire : ce pourrait bien être le programme de science-fiction de l'année, voire plus !

