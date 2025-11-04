Pluribus : le thriller de science-fiction de Vince Gilligan est un succès !

apple tv plus icon yellowL'excitation monte pour Pluribus, la série tant attendue créée par Vince Gilligan (Breaking Bad et Better Call Saul), dont les deux premiers épisodes seront diffusés sur Apple TV+ ce vendredi 7 novembre. Pour les fans impatients, la série arrive techniquement à 21 h 00 HE / 18 h 00 HP le jeudi 6 novembre – pile au moment où l'embargo sera levé. Mais nous avons aussi les premiers retours.

La série évènement d'Apple ?

Bien que les critiques complètes doivent patienter jusqu'à la soirée de la première, les avant-premières publiées par les grands médias dépeignent déjà Pluribus comme une série incontournable. Avec un budget impressionnant de 15 millions de dollars par épisode - cinq fois celui d'un épisode typique de Breaking Bad, la série représente l'un des plus grands paris d'Apple TV+ sur le seul nom de Gilligan, sans stars de premier plan ni licence pré-publiée.

pluribus apple tv plus

Plaisantant auprès d'Alan Sepinwall de Rolling Stone, lorsqu'on lui a rappelé les enjeux financiers, le réalisation a déclaré : « Quand tu le dis comme ça, tu me fais un peu peur. » Mais le verdict de Sepinwall ? Pas de quoi s'inquiéter. « Pluribus est un morceau de divertissement éblouissant », s'enthousiasme-t-il, en mêlant la « narration patiente » d'un Breaking Bad et Better Call Saul à l'« ambition conceptuelle élevée de The X-Files » et au style visuel signature de Gilligan en tant que réalisateur.

L'intrigue se déroule à l'échelle mondiale – « chaque personne sur la planète » est impliquée – mais garde un regard intime sur le personnage principal, Carol (interprétée par Rhea Seehorn, qui puise dans ses talents de Saul). Sepinwall met en avant « de longs passages où l'on regarde simplement Carol lutter à travers diverses tâches, comme creuser une tombe. Et c'est captivant. »

Les louanges ne s'arrêtent pas là : sur son Substack, Sepinwall qualifie Pluribus de plus « grand événement télévisé du reste de l'année », Stranger Things mis à part, confirmant son statut de potentiel poids lourd des cérémonies de remise de prix.

Gilligan se confie sur les racines de science-fiction de Pluribus et sa vision à long terme

Dans une série d'interviews récentes, Gilligan a levé le voile sur les origines de la série. S'exprimant auprès de The Verge, il a révélé que, bien qu'il ait longtemps envisagé un retour à la science-fiction après The X-Files, Pluribus a évolué de manière organique : « Je n'ai pas pris la décision consciente de faire une autre série de science-fiction. Au lieu de cela, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer les événements que par la science-fiction. »

Pour l'avenir, Apple a déjà commandé une deuxième saison d'emblée, mais les ambitions de Gilligan vont plus loin. En discutant avec Polygon, il a partagé : « Si tu me mettais un flingue sur la tempe, je dirais trois saisons. Au moins j'espère trois saisons… Je disais ça au début de Breaking Bad… et puis ça s'est étiré à six, ce qui était génial. Il s'est avéré qu'il y avait plus d'histoire que je ne le pensais possible. Peut-être que ce sera le cas ici. Peut-être pas. Je ne sais pas. »

Avec le parcours de Gilligan, une chose est claire : ce pourrait bien être le programme de science-fiction de l'année, voire plus !



Apple TV+ est disponible pour 9,99 €/mois, et propose des succès acclamés comme Ted Lasso, Severance, The Morning Show, Silo, Hijack et autre Shrinking.

