Landing Party : une aventure de science-fiction en AR qui décoiffe !

Landing Party est une belle promesse pour tous les amateurs de réalité augmentée (AR). Le dernier né de la société Monsarrat propose aux joueurs une expérience AR sans précédent, transformant votre environnement banal en un terrain de jeu de science-fiction interactif. Le studio connu pour ses MMO à succès avant son acquisition par Warner Bros assure que Landing Party n'est pas seulement un jeu ; c'est un nouveau genre.

Découvrez Landing Party

Une nouvelle dimension de jeu

Comme vous l'avez certainement deviné, Landing Party transforme votre espace réel en un parc à thème dynamique d'aventure virtuelle. Dès lors, le choix du lieu par le joueur est primordial, chaque session s'adaptant de manière unique à l'environnement et à l'humeur du moment.



Situé sur la planète extraterrestre Micia Prime, le récit du jeu se concentre sur Esta Cardoza, une ancienne héroïne de guerre militaire désormais impliquée dans une crise. Une entité inconnue s'est attaquée à la faune locale, la dotant de capacités surnaturelles et de sensibilité. Cette situation a transformé les animaux en armes potentielles, déclenchant une lutte de pouvoir entre diverses factions de la planète. Les joueurs entrent dans ce monde non seulement pour jouer, mais aussi pour influencer l'issue d'une guerre imminente.

Gameplay interactif

Contrairement à de nombreux représentants du genre AR, le gameplay de Landing Party est à la fois actif et créatif. S'il encourage le mouvement physique, il ne s'agit pas de prouesses athlétiques comme dans les jeux de sport, mais plutôt d'interaction avec l'environnement augmenté. Les joueurs n'essaient pas seulement d'attraper des créatures comme dans Pokemon Go ; ils s'engagent dans des scénarios complexes qui impliquent stratégie, prise de décision et interaction directe avec les éléments du jeu. Si vous vous promenez dans un parc et que vous rencontrez un pique-nique familial, vous pouvez utiliser la fonction « Grab the Game » pour déplacer le monde du jeu de côté, garantissant que les interactions dans le monde réel ne perturbent pas votre aventure virtuelle.



Pour se démarquer, les développeurs ont intégré des éléments MMO et RPG plus profonds, allant au-delà des simples jeux de collection. Ils ont pour objectif de créer des scénarios qui ne se limitent pas au combat, mais qui concernent également le récit, le développement des personnages et le gameplay stratégique. Lancé comme une démo, le jeu sera bientôt une campagne complète selon ses concepteurs.



Voici un aperçu vidéo du gameplay :

Un jeu unique

Landing Party est probablement l'un des meilleurs représentants de la réalité augmentée à l'heure actuelle, allant plus loin que les meilleurs comme Pokémon Go donc, mais aussi Monster Hunter Now dont le gameplay trop simplifié gâche le plaisir des amateurs. Ici, nous sommes sur une expérience plus complète, avec une prise en compte étendue du monde réel et une forte interaction. Le seul bémol selon moi, c'est la qualité graphique, en deçà des concurrents cités.



Si vous aimez les jeux innovants, foncez sur Landy Party, que ce soit sur iOS ou sur Android. Oui, le titre est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Landing Party