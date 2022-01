Encodya : l'aventure dystopique débarque sur l'App Store

Voilà déjà quelques mois que le jeu Encodya (v1.0, 118 Mo, iOS 11.0) est disponible sur PC et consoles, réussissant déjà à convaincre un bon nombre de joueurs. La belle nouvelle, c'est que cette aventure dystopique prenant place en 2062 vient de faire son arrivée sur nos mobiles.



Depuis quelques heures maintenant, il est possible de retrouver la création des studios Assemble Entertainment et Chaosmonger Studio sur l'App Store et le Play Store. Voici le trailer du jeu :

Encodya vous emmène dans Neo Berlin

Neo Berlin 2062. Tina, une orpheline de neuf ans, vit avec SAM-53, son gros robot gardien maladroit, dans un abri de fortune sur un toit de Neo-Berlin, une sombre mégalopole contrôlée par des entreprises. Tina est une enfant de la jungle urbaine, qui a appris à vivre seule, en fouillant dans les bennes à ordures de la ville et en se débrouillant pour vivre des restes. Son drôle de robot est toujours avec elle, programmé pour la protéger quoi qu'il arrive.



Un jour, la petite fille découvre que son père lui a laissé une mission importante : terminer son plan pour sauver le monde de la grisaille ! Tina et SAM se lancent dans une incroyable aventure à travers différentes réalités remplies de créatures robotiques bizarres et d'êtres humains grotesques. À travers des énigmes et des dialogues passionnants, ils découvriront la véritable signification d'être en vie.

Embarquez dans l'univers cyberpunk sombre d'Encodya, qui vous met dans la peau d'une petite orpheline de 9 ans et de son acolyte, le robot SAM-53. Un jeu de point-and-click qui vous mettre face à des puzzles générés aléatoirement, prenant place dans plus de 100 lieux à découvrir et à explorer.



Disponible au prix de 29,99€ sur PC et consoles, les joueurs mobiles auront la chance d'acquérir le jeu pour la somme de 9,99€. Les retours sont excellents, pointant une belle histoire, des défis conséquents et une bande-son sublime.

Télécharger Encodya à 9,99 €