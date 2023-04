Monopoly Go débarque sur l'App Store et le Play Store !

Hasbro s'est associé avec Scopely pour lancer une nouvelle version du célèbre jeu de plateau nommée MONOPOLY GO. Réinventant l'un des jeux de société les plus appréciés au monde, MONOPOLY GO apporte une nouvelle expérience et des mondes exclusifs, de quoi rendre le jeu plus immersif que jamais. Grands fans de ce jeu d'argent, nous sommes déjà conquis !

Go pour une partie de Monopoly !

Tout le monde connaît le Monopoly, un jeu de société qui accompagne petits et grands depuis plus de 85 ans. Alors chaque nouvelle version, physique ou numérique, est un petit évènement. Quand nous avons reçu le communiqué pour MONOPOLY GO, nous avons immédiatement téléchargé le jeu gratuit pour lancer une partie.



Regardez la bande-annonce vidéo pour en savoir plus :

Notre avis sur Monopoly Go

Ce qui frappe en premier dans Monopoly Go, c'est la qualité graphique avec des paysages magnifiques, très travaillés et remplis d'animations de qualité. Ensuite, c'est l'esprit communautaire, à priori inévitable à notre époque, qui marque la différence avec les précédents essais vidéoludiques. Tout est fait pour vous donner envie d'accumuler des propriétés et de l'argent, tout en défiant amis et joueurs en ligne. Des mini-jeux ont été ajoutés au jeu principal justement pour vous permettre de varier les plaisirs et de travailler à plusieurs à l'enrichissement. C'est une bonne idée, et encore une fois bien réalisé. Un petit conseil concernant le gameplay, il est bien plus confortable sur un iPad que sur un iPhone, mais cela n'est pas un scoop pour cette catégorie de jeux.



Attention cependant au modèle free-to-play qui propose pas mal d'achats intégrés, mais il faudra voir sur la durée s'ils sont vraiment nécessaires. Pour le moment, nous n'avons pas à nous plaindre. Les millions de fans peuvent y aller les yeux fermés, que ce soit sur iOS ou Android.

Massimo Maietti, vice-président et directeur general de “MONOPOLY GO!” chez Scopely a déclaré :

Ce fut un périple extrêmement passionnant de donner vie à l'expérience emblématique du MONOPOLY sous une toute nouvelle forme. Nous sommes ravis que les joueurs puissent désormais débuter l'aventure ! Nous sommes impatients de continuer à créer un jeu en constante évolution pour que les joueurs puissent en profiter aujourd'hui et pour les années à venir.

Cynthia Williams, présidente de Wizards of the Coast and Hasbro Games chez Hasbro a ajouté :

MONOPOLY est un véritable phénomène mondial durable et fait partie intégrante de la culture populaire. Le jeu original a été adapté dans des centaines de pays à travers le monde. C’est un jeu pionnier en matière d’approche localisée, il permet aux joueurs de se rassembler et de célébrer le caractère unique des lieux qu'ils fréquentent et permet également de découvrir de nouvelles cultures. Avec "MONOPOLY GO !", nous pouvons désormais unir la communauté mondiale des fans de MONOPOLY d'une manière vraiment innovante. Nous pensons que cette nouvelle approche de l'expérience MONOPOLY continuera à rassembler les amis et les familles, que ce soit pour s’enrichir ensemble ou pour vider les poches de chacunes et chacuns.



Voici quelques caractéristiques mises en avant par les développeurs :

Toujours aussi amusant : lancez les dés et déplacez-vous sur le plateau MONOPOLY avec les célèbres pions comme la voiture de course, le chapeau haut de forme et le cuirassé. Collectionnez des propriétés, construisez des maisons et des hôtels, tirez des cartes de chance et évitez la prison

: lancez les dés et déplacez-vous sur le plateau MONOPOLY avec les célèbres pions comme la voiture de course, le chapeau haut de forme et le cuirassé. Collectionnez des propriétés, construisez des maisons et des hôtels, tirez des cartes de chance et évitez la prison Construisez votre empire : construisez un empire immobilier rempli de monuments remarquables pour augmenter votre valeur nette et débloquer plus de 100 nouveaux plateaux. Tous les rues peuvent être améliorées pour mettre en avant votre statut de magnat et récolter des récompenses encore plus importantes.

: construisez un empire immobilier rempli de monuments remarquables pour augmenter votre valeur nette et débloquer plus de 100 nouveaux plateaux. Tous les rues peuvent être améliorées pour mettre en avant votre statut de magnat et récolter des récompenses encore plus importantes. Des visages nouveaux et familiers : Les personnages préférés des fans Scottie et M. MONOPOLY aideront les joueurs à travers des villes de renommée mondiale et des lieux fantastiques. De nouveaux personnages mémorables feront leur apparition avec notamment l'évaluatrice Sofia Wattsitworth et le banquier Benjamin Basu. Tous deux ajouteront un peu d’humour et de charme à vos parties.

: Les personnages préférés des fans Scottie et M. MONOPOLY aideront les joueurs à travers des villes de renommée mondiale et des lieux fantastiques. De nouveaux personnages mémorables feront leur apparition avec notamment l'évaluatrice Sofia Wattsitworth et le banquier Benjamin Basu. Tous deux ajouteront un peu d’humour et de charme à vos parties. Connexions communautaires : des mini-jeux tels que le “Community Chest”permettront à des amis de travailler ensemble afin de gagner de l'argent et des récompenses.

: des mini-jeux tels que le “Community Chest”permettront à des amis de travailler ensemble afin de gagner de l'argent et des récompenses. Un jeu compétitif : Affrontez des joueurs du monde entier pour abattre les propriétés adverses ou voler de l'argent lors de braquages incroyablement amusants.

: Affrontez des joueurs du monde entier pour abattre les propriétés adverses ou voler de l'argent lors de braquages incroyablement amusants. Album d’autocollants riches : collectez des centaines d'autocollants uniques pour compléter de magnifiques albums. Échangez et rencontrez d'autres joueurs sur le groupe Monopoly GO! France.

: collectez des centaines d'autocollants uniques pour compléter de magnifiques albums. Échangez et rencontrez d'autres joueurs sur le groupe Monopoly GO! France. Événements quotidiens : des tournois quotidiens et des mini-jeux en constante évolution sont mis en place pour gagner encore plus de récompenses et se connecter avec la communauté mondiale MONOPOLY. Des cartes chance à durée limitée aux événements marquants d'une durée de plusieurs jours, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

Qui lance le téléchargement tout de suite pour tester Monopoly GO ?

Télécharger le jeu gratuit MONOPOLY GO!