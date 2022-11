Mad Skills Snocross débarque en chasse neige sur l'App Store

Depuis plus de dix ans, Turborilla propose des jeux de course compétitifs à défilement latéral, à la fois en motorcross et en BMX, avec tous les ans ou tous les deux ans une nouvelle version qui fait monter les enchères en termes de contenu et de fonctionnalités. Grâce à cela, la saga Mad Skills s'est forgé un public extrêmement fidèle de joueurs qui sont tous à la limite de l'obsession de gagner des millisecondes sur leurs temps de course. Aujourd'hui, après de nombreuses versions mettant en scène des véhicules à deux roues, voici le premier titre de motoneiges avec Mad Skills Snocross.

Mad Skills Snocross apporte la neige sur mobile

Comme vous vous en doutez, Mad Skills Snocross est jeu de course compétitif à défilement latéral comme les précédents, mais sur un manteau blanc. Voici la bande-annonce de celui qui va succéder à Mad Skills Motocross et Mad Skills BMX :

Le trailer vidéo vous rappelle de bons souvenirs ? C'est normal, les jeux Mad Skills sont également connus pour leur bande-annonce aussi décalées que mémorables !



Dans Mad Skills Snocross, vous pouvez vous attendre à des courses sur plus de 100 pistes avec 8 types de motoneiges à améliorer, des défis quotidiens ainsi que des pilotes personnalisables. Voici les éléments à retenir :

Huit traîneaux personnalisables, et d'autres à venir.

Plus de 100 pistes de snocross stimulantes

Une variété de types de terrains amusants

Des courses sauvages Daily Dash tous les jours

Jeu en ligne contre des amis, des voisins et tout le monde.

Une physique de motoneige étonnante

Le dernier point soulève pas mal de questions, notamment quant au fait de savoir si le moteur sera le même que les autres jeux, ou si la neige aura un impact réel sur le gameplay.



Mad Skills Snocross a été lancé dans certaines régions, mais son lancement mondial est maintenant prévu pour le 9 novembre sur iOS et Android. Les fans doivent impérativement prévoir un peu de temps la semaine prochaine pour cette nouveauté très attendue sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Mad Skills Snocross