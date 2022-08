Le jeu d'aventure Dexter Stardust débarque sur la planète Apple

Après son lancement sur Steam et Nintendo Switch en mars dernier, le jeu Dexter Stardust arrive sur les appareils iOS cette semaine. Projet passionné (et passionnant) du développeur Jeremy Fryc, qui a écrit, réalisé, illustré, animé, programmé et composé la musique du jeu, Dexter Stardust est un jeu d'aventure qui utilise l'animation traditionnelle image par image et propose des dialogues entièrement vocaux. Le jeu se déroule sur 5 épisodes différents et vous explorerez plus de 100 scènes interactives à travers cinq planètes. Un sacré travail pour une seule personne, simplement aider par quelques amis pour les doublages.

Dexter Stardust arrive sur l'App Store

Vous pouvez vous faire une bonne idée de l'ambiance générale de Dexter Stardust en regardant la bande-annonce de lancement du jeu sur PC :

Voici le synopsis :

L'espace ! Dexter Stardust a échappé de justesse aux Vreesiens, habitants de la menaçante Planète X, qui ont envoyé une flotte de robots pour détruire toute vie sur Terre. Aujourd'hui, vingt ans plus tard, un homme mécanique de la 10ème planète cherche à communiquer à Dexter un message très important : il est la clé pour sauver à la fois les humains et les Vreesians ! Jouez le rôle de Dexter Stardust, amateur de tacos, alors que lui et son amie Aurora vivent la plus grande aventure de leur vie et découvrent le mystère du robot de la planète X !

Les aventures de type "pointer-cliquer" sont bien évidemment parfaitement adaptées aux appareils à écran tactile, et Dexter ne fait pas exception. Outre la beauté des dessins, les énigmes se montrent particulièrement intéressantes et il faudra parfois se creuser sérieusement la cervelle pour trouver la solution. Dexter Stardust, comme beaucoup de grands jeux d'aventure classiques, ne semble pas se prendre trop au sérieux. Si vous avez aimé des titres comme Les Chevaliers de Baphomet, vous allez certainement adorer ce titre prévu pour le 11 août au prix de 4,99 euros.



Voici les caractéristiques clés du jeu :

5 épisodes !

Entièrement interprété par des voix.

Un vrai jeu d'aventure graphique classique avec des mécanismes traditionnels de point et de clic. C'est une aventure graphique 100% pure !

Toute l'animation traditionnelle - image par image.

Les illustrations sont créées en 4K.

Visitez 5 planètes avec plus de 100 scènes jouables.

Beaucoup d'énigmes. Apprenez à jouer du ukulélé.

Des tacos !

Télécharger le jeu Dexter Stardust