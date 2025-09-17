Apple TV+ lance la saison 4 de The Morning Show et annonce la saison 5

La saison 4 de « The Morning Show » fait ses débuts, comme prévu, sur Apple TV+. La firme de Cupertino en profite pour confirmer la saison 5. Les fans sont aux anges.

Le retour de la série phare

Bonne nouvelle pour les amateurs de « The Morning Show » : la saison 4 est diffusée ce soir sur Apple TV+, et Apple a déjà donné son feu vert pour une cinquième saison.



« The Morning Show », l'une des séries les plus anciennes d'Apple TV+, a été lancée le 1er novembre 2019, aux côtés de titres tels que « For All Mankind » et « Dickinson ».

La saison 4 présente de nouveaux membres de la distribution, notamment Aaron Pierre (The Underground Railroad), William Jackson Harper (The Good Place), Boyd Holbrook (A Complete Unknown), Marion Cotillard (La Vie En Rose) et Jeremy Irons (Assassin's Creed), qui rejoignent les stars Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Jon Hamm et Billy Crudup, lauréat d'un Emmy Award.



Après la fusion entre UBA et NBN, la rédaction doit faire face à de nouvelles responsabilités, à des agendas cachés et au défi de la vérité dans une Amérique polarisée, entre deepfakes, théories du complot et dissimulations d'entreprises.

Renouvellement pour une saison 5

Profitant du lancement de la saison 4, Apple a confirmé une cinquième saison, reflétant sa confiance dans l'une de ses séries phares. Aucun autre détail sur la saison 5 n'est disponible pour l'instant.

Regardez la bande-annonce de la saison 4 dès maintenant sur Apple TV+.

Rappelons que The Morning Show peut se targuer d'un joli palmarès, la saison 3 ayant obtenu 16 nominations aux Emmy Awards et une deuxième victoire pour Crudup. Aniston a remporté un SAG Award, Crudup a également décroché des Emmy et des Critics Choice Awards, et Leder a été nommée aux Emmy pour sa réalisation.



Apple TV+ coûte 9,99 €/mois avec un essai gratuit de 7 jours ou trois mois gratuits avec l'activation d'un nouvel appareil Apple comme le nouvel iPhone 17.