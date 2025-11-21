Apple, futur diffuseur mondial exclusif de la Formule 1 ?

Apple et la Formule 1 semblent prêtes à renforcer leur collaboration après leur récent accord de diffusion. Le CEO de Liberty Media confirme que les discussions vont déjà plus loin que prévu.

Apple et la Formule 1 veulent aller plus loin dans leur partenariat

Apple et la Formule 1 discutent déjà de nouvelles manières de collaborer, selon Derek Chang, le CEO de Liberty Media (la maison-mère de la Formule 1). L’accord signé récemment pour faire d’Apple le diffuseur exclusif de la F1 aux États-Unis à partir de 2026 n’est visiblement qu’un début. Chang explique que les échanges avec Apple se poursuivent et que plusieurs pistes sont à l’étude pour renforcer le partenariat.

Il souligne qu’Apple dispose d’outils capables de transformer la manière dont la F1 est présentée au public. Pour lui, la diffusion ne se limite plus à un créneau d’une heure et demie le dimanche : Apple peut rendre la F1 “toujours présente”, grâce à ses plateformes et à ses services. Cela ouvre la porte à davantage de contenus, de formats et de moyens d’impliquer les fans entre les week-ends de course.

Le dirigeant confirme également que les discussions ne se limitent pas au marché américain. Même si rien n’est encore acté, Liberty Media et Apple explorent la possibilité d’étendre leur collaboration à d’autres territoires. L’objectif serait de capitaliser sur la puissance de l’écosystème Apple pour toucher encore plus de spectateurs dans le monde.

Même si un partenariat exclusif pour une diffusion mondiale serait l’idéal, cela reste pour l’instant hors de portée. Rien qu’en France, Canal+ détient encore les droits pour plusieurs années et n’a aucune intention de les céder, compte tenu du succès actuel. La situation est similaire sur d’autres marchés à l’étranger.

Ce rapprochement s’inscrit aussi dans la dynamique créée par F1 The Movie, produit par Apple et qui a rencontré un important succès. Pour Liberty Media, cela montre que la marque F1 et Apple peuvent s’associer sur des projets variés allant bien au-delà de la seule diffusion sportive.

Pour l’instant, il s’agit encore de discussions préliminaires. Mais tout indique que le partenariat entre Apple et la F1 pourrait devenir bien plus large, mêlant diffusion, contenus exclusifs, projets créatifs et expériences nouvelles pour les fans.