Apple TV+ dévoile sa série thriller française Traqués (“The Hunt”)

Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu de « Traqués » (anciennement intitulé « À l’ombre des forêts »), un thriller en langue française créé et réalisé par Cédric Anger, nommé aux César (« La Prochaine fois je viserai le cœur »), et produit par Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro et Sidonie Dumas pour Gaumont (« Lupin », « Becoming Karl Lagerfeld », « Totems »).

Une nouvelles série française chez Apple

Cette série originale met en vedette Benoît Magimel, lauréat du prix du meilleur acteur à Cannes et trois fois récompensé aux César (« Pacifiction », « De son vivant »), ainsi que Mélanie Laurent, deux fois lauréate d’un César (« Inglourious Basterds », « Voleuses »).

« Traqués » sera diffusé en avant-première mondiale sur Apple TV+ le 3 décembre 2025, avec les deux premiers épisodes, suivis d’un épisode chaque mercredi jusqu’au 31 décembre 2025.



L’histoire suit Franck (Magimel) et ses amis, qui aiment passer leurs week-ends à chasser ensemble. Lors d’une sortie, ils croisent un autre groupe de chasseurs qui, sans raison apparente, les prend pour cible. Après qu’un de leurs amis est touché par un tir, le groupe de Franck riposte, abattant un assaillant. Échappant de justesse, les amis gardent l’incident secret. Alors que Franck tente de reprendre une vie normale aux côtés de sa femme, Krystel (Laurent), il commence à sentir qu’eux-mêmes et ses amis sont surveillés, voire traqués, par des poursuivants assoiffés de vengeance.



La série met également en scène Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto, Angelyna Danabe Mignot, Paul Beaurepaire, Yann Goven, Sarah Pachoud et Patrick de Vallette. Créée et réalisée par Anger, « Traqués » est produite par Gaumont, avec Degeorges, Vaudaux, Barqueiro et Dumas comme producteurs exécutifs.



« Traqués » s’ajoute à la programmation francophone d’Apple TV+, qui inclut la série primée aux International Emmy « Gouttes de Dieu », renouvelée pour une deuxième saison ; « Carême », qui raconte l’histoire du premier chef célèbre, Antonin Carême ; et « Liaison », un thriller contemporain avec Vincent Cassel et Eva Green.