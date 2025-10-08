Apple TV+ dévoile un aperçu de la saison 2 de « Drops of God »

Apple TV+ prépare le lancement de la saison 2 de la série « Drops of God ».



Avec Fleur Geffrier et Tomohisa Yamashita, « Drops of God » ou « Gouttes de Dieu » en français, une série franco-japonaise acclamée, se déroulant dans l'univers de la gastronomie et des grands vins, est adapté du manga japonais à succès du même nom, classé parmi les best-sellers du New York Times, créé par Tadashi Agi et illustré par Shu Okimoto.

Ce qui vous attend dans la saison 2

La saison de huit épisodes suit Camille et Issei alors qu'ils relèvent un défi d'une autre nature : découvrir l'origine du plus grand vin du monde, un mystère que même leur père, Alexandre Léger, n'a pas pu résoudre. Leur quête mondiale, s'étendant sur des siècles, révèle des rivalités cachées et des secrets enfouis depuis des générations, mettant à l'épreuve leur lien fraternel et les poussant à leurs limites. La saison débute le 21 janvier 2026 avec un épisode, suivi de diffusions hebdomadaires jusqu'au 11 mars 2026.

Saluée comme une série « élégante, extrêmement divertissante » et « incroyablement captivante », la série Drops of God a obtenu un score parfait de 100 % des critiques et une certification « Fresh » sur Rotten Tomatoes.



Produite par Legendary Entertainment, Les Productions Dynamic, 22H22 et Adline Entertainment, la série est créée par Quoc Dang Tran, réalisée par Oded Ruskin et produite par Klaus Zimmermann. Publié par Kodansha, un éditeur japonais de premier plan fondé en 1909, le manga inspire ce succès mondial, rejoignant les propriétés intellectuelles emblématiques de Kodansha comme Akira et Attack on Titan.