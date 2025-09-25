Apple TV+ dévoile la bande-annonce de « Knife Edge : À la conquête des étoiles Michelin »

Apple TV+ a publié la bande-annonce de sa nouvelle série documentaire « Knife Edge : À la conquête des étoiles Michelin », produite par Gordon Ramsay et le Studio Ramsay Global, dont la première mondiale est prévue pour le vendredi 10 octobre 2025.

8 délicieux épisodes

Animée par l'expert culinaire Jesse Burgess, cofondateur de la plateforme mondiale de gastronomie et de voyage Topjaw, cette série de huit épisodes plonge les spectateurs dans l'univers intense et compétitif de la haute gastronomie, mettant en lumière la quête acharnée des étoiles du célèbre guide Michelin.

La série explore certaines des destinations culinaires les plus fascinantes au monde, mettant en vedette des restaurants tels que Coqodaq, The Musket Room et Nōksu à New York ; Cariño, Esmé et Feld à Chicago ; Aure, Jordnær et Knystaforsen dans les pays nordiques ; Caractère, House et Wilsons au Royaume-Uni ; Em et Máximo au Mexique ; Agriturismo Ferdy et Kresios en Italie ; ainsi que Harbor House et Pasjoli en Californie.



Chaque épisode suit des chefs dans leur quête d'une première, deuxième ou troisième étoile Michelin, offrant un regard intime sur leurs cuisines et leurs ambitions.



Avec un accès exclusif au Guide Michelin, y compris de rares interviews avec des inspecteurs anonymes, « Knife Edge: Chasing Michelin Stars » révèle les histoires humaines derrière la recherche de l'excellence culinaire. On notera qu'aucun établissement français ne figure dans cette série, ce qui peut, pour le mois, surprendre.

La série est produite par Studio Ramsay Global, une société de Fox Entertainment, avec Gordon Ramsay, Lisa Edwards et Morgan Roberts comme producteurs exécutifs.

Six ans d'Apple TV+

Lancée le 1er novembre 2019, Apple TV+ fêtera bientôt ses six ans. La plateforme a gagné sa place au sein des services de streaming pour son contenu original de qualité, comprenant des séries dramatiques, des comédies, des thrillers, des documentaires et des programmes familiaux, disponibles sur la plupart des appareils.