La série documentaire « Born to be Wild » est disponible sur Apple TV

« Born to be Wild » est une nouvelle série documentaire sur la nature, narrée par l'acteur Hugh Bonneville (connu pour ses rôles dans Notting Hill, Paddington et Downton Abbey). Elle enrichit le catalogue original d'Apple TV+ en contenus dédiés au monde naturel. Tous les six épisodes de Born to be Wild sont disponibles en streaming dès maintenant.

Des animaux sauvages attachants

Filmée sur plusieurs années à travers les différents continents de la planète, la série suit six jeunes animaux en danger d'extinction alors qu'ils grandissent, souvent orphelins ou issus de programmes de conservation.



Voici ce qu'Apple promet aux abonnés Apple TV+ :

De leurs premiers jours à leur voyage vers la liberté dans la nature, la série met en lumière les défis, les triomphes et la résilience qui définissent leur survie – tant pour les animaux que pour les personnes extraordinaires qui les élèvent et les protègent. Alors que chaque animal trouve sa place dans le monde après avoir été orphelin ou né dans des programmes de conservation – un éléphanteau, deux jeunes guépards, un bébé lémur à queue annelée, un ourson lune, des chatons de lynx ibérique et des manchots africains secourus – « Born to be Wild » offre un regard intime et émouvant sur les liens puissants entre ces animaux et les humains héroïques qui les élèvent, les réhabilitent et les réintroduisent dans la nature pour sauver leur espèce.

Voici la liste des six épisodes de la série documentaire Born to be Wild sur Apple TV+, chacun consacré à un jeune animal en danger d'extinction et à son parcours vers la réintroduction dans la nature :

Épisode 1 : L'ourson lune (The Moon Bear Cub)

Un ourson lune orphelin en Inde apprend les compétences essentielles à la survie tandis que ses soigneurs le préparent à une vie indépendante dans la jungle.

Un jeune éléphant orphelin est élevé par des humains qui l'aident à développer les comportements nécessaires pour intégrer un troupeau sauvage.

Deux jeunes guépards apprennent à chasser et à survivre avec l'aide de programmes de conservation.

Un bébé lémur sauvé (souvent du commerce illégal d'animaux) est réhabilité pour une vie dans son habitat naturel.

Un groupe de manchots africains orphelins ou secourus est préparé à retourner dans l'océan.

Un chaton de lynx ibérique doit prouver à ses soigneurs qu'il est prêt à survivre seul avant sa libération dans la nature.

Regardez la bande-annonce de Born to be Wild :

Regardez Born to be Wild sur Apple TV+

Apple TV+ est disponible à partir de 9,99 € par mois en France, avec un essai gratuit de 7 jours. La plateforme propose des séries et films acclamés comme Severance, The Morning Show, Shrinking et autre Silo.