HBO Max et Paramount+ vont fusionner en une seule plateforme

L'univers de la vidéo à la demande s'apprête à connaître un bouleversement majeur qui redéfinira la concurrence face aux plateformes que vous utilisez quotidiennement sur vos appareils Apple. Suite à l'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, qui a finalement évincé Netflix des négociations, une restructuration stratégique est officiellement sur les rails. Le directeur général de Paramount, David Ellison, a en effet confirmé que les catalogues de Paramount+ et HBO Max seront prochainement regroupés au sein d'une seule et même application.

Un nouveau titan du streaming face

Si les autorités de régulation valident cette opération financière historique, ce service combiné pèsera lourd sur le marché avec une base estimée à près de 200 millions d'abonnés actifs. Cette fusion crée un adversaire d'envergure pour Apple TV+, qui mise avant tout sur la qualité de ses productions originales mais dispose d'un catalogue historiquement moins volumineux que ces mastodontes d'Hollywood.

Pour le moment, les dirigeants de Paramount n'ont partagé aucune information concernant la future grille tarifaire ou l'identité visuelle de cette plateforme unifiée. Il sera particulièrement intéressant d'observer si l'application finale conservera une intégration parfaite avec tvOS et l'agrégateur de l'application Apple TV que vous appréciez pour centraliser vos abonnements. Le choix du nom de ce futur service reste un mystère, même si la logique voudrait que la marque la plus forte prenne le dessus dans les mois à venir.

La préservation de la marque HBO et l'atout du direct

Malgré cette vaste réorganisation interne, David Ellison a tenu à rassurer les amateurs de séries en affirmant que l'entité HBO conserverait son identité propre et ne serait pas diluée. Il est fort probable que le nom HBO devienne une section premium au sein de la nouvelle interface, permettant de capitaliser sur des décennies de programmes salués par la critique internationale.

L'autre argument stratégique de cette acquisition réside dans la diffusion sportive, un secteur lucratif qu'Apple commence tout juste à conquérir avec la Major League Soccer et le baseball. Le regroupement des réseaux TNT Sports et CBS Sports offrira aux utilisateurs un accès sans précédent à des compétitions majeures incluant la NFL, la NHL, le tournoi de Roland-Garros ou encore les célèbres Masters de golf, même si les droits sportifs peuvent varier selon les pays.



