Apple triomphe aux Golden Globes et aux Producers Guild Awards 2026

Lors de la 83e cérémonie des Golden Globes, Apple TV+ a remporté trois prix majeurs. La série « The Studio » (avec Seth Rogen) a décroché les récompenses de la Meilleure Série Musical ou Comédie et du Meilleur Acteur dans cette catégorie pour Rogen. « Pluribus », portée par Rhea Seehorn, a quant à elle gagné le prix de la Meilleure Actrice dans une Série Dramatique. Parallèlement, Apple a reçu sept nominations aux 37e Producers Guild Awards.

83e Golden Globes

« The Studio » connaît un succès phénoménal : devenue la comédie de première saison la plus récompensée de l’histoire aux Emmy avec 13 victoires (dont Outstanding Comedy et Outstanding Lead Actor pour Seth Rogen), elle a également triomphé aux Critics Choice Awards (Meilleure Comédie, Meilleur Acteur pour Rogen, Meilleur Second Rôle pour Ike Barinholtz). La série suit Matt Remick (Rogen), nouveau patron d’un studio de cinéma en crise, qui navigue entre artistes narcissiques, crises existentielles et pressions corporate dans une quête effrénée de grands films.



« Pluribus », créée par Vince Gilligan et avec Rhea Seehorn, propose une intrigue audacieuse et originale : la personne la plus misérable de la Terre doit sauver le monde… du bonheur. Elle enchaîne les honneurs après le récent Critics Choice Award de Seehorn et plusieurs nominations prestigieuses.

37e Producers Guild Awards

Parallèlement, Apple a reçu sept nominations aux 37e Producers Guild Awards (cérémonie le 28 février 2026), pour :

Ces distinctions s’ajoutent à un palmarès impressionnant : les productions originales Apple cumulent désormais 682 victoires et 3 115 nominations toutes récompenses confondues, incluant les multiples Emmy de « Ted Lasso », l’Oscar 2022 du Meilleur Film pour « CODA », ainsi que les succès de « Severance », « F1 », « The Gorge » et le portrait documentaire de Martin Scorsese.



Tous ces programmes sont actuellement disponibles en streaming sur Apple TV+.