Ted Sarandos, PDG de Netflix, apparaîtra dans « The Studio » d’Apple TV+

C'est le genre de fait inattendu qui donne le sourire aux lèvres. Ted Sarandos, PDG de Netflix, fera une apparition dans la prochaine série comique d’Apple TV+, « The Studio », créée et interprétée par Seth Rogen. Malgré la rivalité entre les géants du streaming, Rogen a révélé à Vanity Fair que le patron du précurseur du secteur avait accepté de faire une apparition. Un fameux caméo comme disent les gens du cinéma.

Une opportunité

Seth Rogen, le célèbre acteur, humoriste, producteur, scénariste et réalisateur canadien, a expliqué que l’arrivée de Ted Sarandos à bord du projet a été prévue sur un coin de table. Il a expliqué qu’il n’avait même pas demandé l’approbation préalable d’Apple :

Je lui ai simplement envoyé un e-mail. Je n’ai pas demandé à nos partenaires Apple si je pouvais faire ça. Je lui ai envoyé le script et je lui ai expliqué : « Nous avons cette blague dans laquelle tu transmets une sagesse qui a un impact réel sur le parcours de mon personnage. »



Il a immédiatement répondu : « Oui, si je peux l'intégrer à mon emploi du temps, j'adorerais le faire. »

Un joli coup pour Rogen et donc Apple, qui s'offre une guest star en la présence du patron de Netflix. Si l'on comprend bien, ce dernier fait d'ailleurs tout cela gratuitement.

À propos de « The Studio »

Comme vous le savez certainement, « The Studio » est une comédie satirique en dix épisodes sur un studio de cinéma en difficulté qui lutte contre sa pertinence culturelle déclinante. Rogen y joue le rôle de Matt Remick, le nouveau directeur du studio.



La série explore le monde chaotique d'Hollywood à travers le prisme de l'humour, avec de nombreux caméos de grande envergure. Parmi les invités confirmés figurent le réalisateur légendaire Martin Scorsese, le cinéaste Zack Snyder et les acteurs Bryan Cranston (Breaking Bad), Adam Scott (Severance) et d'autres.



En plus de Rogen, le casting principal comprend Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz et Chase Sui Wonders. Il s'agit du deuxième projet Apple TV+ de Rogen après le succès de « Platonic », avec Rose Byrne à l'affiche, qui a été renouvelée pour une deuxième saison.



Si vous êtes conquis, « The Studio » sera diffusé en exclusivité sur Apple TV+ le 28 mars 2025, les deux premiers épisodes étant diffusés le jour du lancement. Les épisodes restants seront diffusés chaque semaine, jusqu'au 23 mai 2025.