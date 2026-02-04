Apple TV publie un teaser vidéo pour Lucky avec Anya Taylor-Joy

Apple TV+ a dévoilé aujourd'hui Lucky, une nouvelle série limitée très attendue, avec et produite par Anya Taylor-Joy - marquant son premier grand rôle télévisé depuis sa révélation dans « Le Jeu de la dame » sur Netflix. L'annonce surprise a eu lieu lors de l'événement presse Apple TV 2026.

Une série en 7 épisode

Lucky est une série thriller d'action en sept épisodes adaptée du roman bestseller de Marissa Stapley (sur Amazon). Elle sera diffusée mondialement à partir du mercredi 15 juillet 2026, avec les deux premiers épisodes disponibles au lancement, suivis de nouvelles épisodes chaque mercredi jusqu'au 19 août.

Dans la série, Lucky (Anya Taylor-Joy), une escroc, se retrouve en fuite après qu'un braquage de plusieurs millions de dollars ait mal tourné. Traquée par le FBI et un impitoyable chef criminel, elle doit lutter pour survivre et trouver une issue.



La distribution impressionnante inclut Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. et William Fichtner. La série est créée par Jonathan Tropper (showrunner de Your Friends & Neighbors sur Apple TV+, dont la saison 2 a récemment dévoilé son trailer et qui a été renouvelée pour une saison 3) et co-showrunnée par Tropper et Cassie Pappas. Elle est produite par Hello Sunshine de Reese Witherspoon, avec Taylor-Joy productrice exécutive via sa société LadyKiller.



Voici le résumé officiel :

Quand un braquage de plusieurs millions de dollars tourne mal, l'escroc Lucky (Anya Taylor-Joy) est forcée de prendre la fuite. Traquée par le FBI et un chef criminel impitoyable, Lucky doit se battre pour sa vie – et pour une porte de sortie.

Un teaser officiel est également disponible, de quoi patienter six mois (ou pas).

Rappelons que l'un des plus grands succès récents de la plateforme est le film thriller de science-fiction The Gorge (disponible en streaming), où elle donne la réplique à Miles Teller. Ce dernier fera son retour sur Apple dans le film Eternity, qui sort la semaine prochaine.



Apple TV+ est disponible à 9,99 €/mois, ou en bundle à prix réduit via Apple One.

