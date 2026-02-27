Apple a publié visionOS 26.3.1 pour corriger le scintillement en MultiView

Deux semaines après visionOS 26.3, une nouvelle version est arrivée, encore une fois axée sur des corrections de bugs importants et des améliorations de sécurité, sans ajouter de nouvelles fonctionnalités majeures visibles pour la plupart des utilisateurs. Il s'agit de visionOS 26.3.1 qui vise à corriger un souci principal.

Les dernières nouveautés de visionOS

visionOS 26 (lancé en septembre 2025) a introduit des expériences spatiales avancées pour Vision Pro, notamment :

Des widgets persistants et spatiaux qui s'ancrent dans l'environnement réel de l'utilisateur,

qui s'ancrent dans l'environnement réel de l'utilisateur, Des Personas plus expressives et réalistes ,

, Des scènes spatiales avec profondeur générée par IA,

générée par IA, Des améliorations pour le partage d'expériences spatiales multi-utilisateurs ,

, Une meilleure intégration pour les développeurs et les usages professionnels/immersifs.

Les versions intermédiaires comme 26.2 (décembre 2025) ont ajouté des fonctionnalités telles que l'extension du mode Voyage aux voitures et bus, le support de contenus dessinés à la main avec accessoires spatiaux, et d'autres raffinements.

L'intérêt de visionSO 26.3.1

visionOS 26.3.1 cible spécifiquement un problème signalé par les utilisateurs dans l'application Apple TV. Selon les notes de version d'Apple, elle corrige un problème de scintillement (flicker) qui pouvait survenir lors du visionnage de contenus sportifs en utilisant MultiView - une fonctionnalité permettant de regarder jusqu'à cinq flux simultanés (par exemple plusieurs matchs de MLS ou MLB) dans une expérience immersive ou partagée.



La mise à jour visionOS 26.3.1 peut être installée sur n'importe quel Apple Vision Pro en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Notez que le casque doit être retiré de la tête pendant l'installation, et une barre de progression s'affiche sur l'écran externe EyeSight pour que les personnes autour puissent suivre l'avancement.



Cette mise à jour rapide arrive au bon moment, notamment avec le début de la saison MLS 26, et assure une expérience plus fluide pour les fans de sport et les utilisateurs intensifs de l'Apple TV. Apple recommande son installation pour une stabilité et une sécurité optimales.