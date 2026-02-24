Comment Apple a conçu les environnements immersifs sur Vision Pro

Avec visionOS 26, chaque environnement du Vision Pro est le fruit d’un travail mêlant émotion, précision scientifique et design immersif pensé directement depuis l’intérieur du casque.

Comment Apple construit des mondes immersifs depuis la surface de Jupiter

Dans un entretien accordé au média Cool Hunting, deux membres de l’équipe Vision Pro d’Apple ont détaillé le processus de conception des environnements immersifs de visionOS 26. Yuri Imoto, responsable marketing produit, et Matt Dessero, designer d’interface humaine, y décrivent une méthode de création aussi rigoureuse que singulière.



Avant de penser à une seule texture ou à un seul éclairage, l’équipe pose une question simple : quelle émotion cet environnement doit-il provoquer ? Calme, concentration, émerveillement. Pour les décors terrestres comme le Mont Hood ou Yosemite, cela se traduit par un travail de terrain intensif : photographie panoramique à 360 degrés, scans LiDAR, et conception acoustique sur mesure pour que le son se comporte de façon réaliste dans chaque espace. L’équipe va jusqu’à effacer des éléments indésirables, comme une route visible sur le site original du Mont Hood, pour restituer une version plus pure du paysage.

Avec visionOS 26, Apple transporte également les utilisateurs à la surface d’Amalthée, troisième lune de Jupiter. Aucune photographie haute résolution de ce corps céleste n’existe. Apple s’est donc appuyé sur le Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour élaborer une représentation plausible. Les scientifiques ont partagé leur modèle théorique : une surface de roches agrégées par la gravité de Jupiter, maintenues par de la glace.



Cette hypothèse a directement guidé la direction visuelle. JPL a également suggéré d’ajouter les anneaux subtils de Jupiter et d’affiner la diffusion lumineuse à travers les couches de glace. Jupiter est par ailleurs le premier environnement à intégrer une interactivité en temps réel. Les utilisateurs peuvent faire défiler l’heure pour observer la lumière évoluer sur les cratères glacés pendant que les tempêtes tourbillonnent à la surface de la géante gazeuse.



L’aspect le plus révélateur de ce processus reste la méthode de travail. Impossible de juger correctement l’échelle ou les relations spatiales d’un environnement immersif sur un écran classique. Dessero et son équipe ont donc tout conçu depuis l’intérieur du Vision Pro, guidant les artistes en temps réel pendant que le décor prenait forme autour d’eux. Chaque détail, jusqu’au positionnement des rochers au premier plan, a été ajusté de cette manière.