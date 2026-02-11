Apple publie la version finale visionOS 26.3 sur le Vision Pro

visionos 26 iconAprès macOS 26.3, iOS 26.3, tvOS 26.3 et watchOS 26.3, visionOS 26.3 est disponible sur tous les Apple Vision Pro, de première et deuxième génération (M5). Comme pour les autres plateformes (sauf iOS), c’est une mise à jour de maintenance qui priorise la sécurité et la stabilité.

Les nouveautés principales de visionOS 26.3

  • Corrections de bugs et améliorations de performances (surtout en multitâche et avec les apps immersives).
  • Mise à jour de sécurité importante.
  • Optimisations générales (gestes, suivi des yeux, batterie).
visionos 26 widgets

Comment installer visionOS 26.3

Mettez votre Vision Pro sur son chargeur, connectez-le au Wi-Fi, puis allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La mise à jour s’installe automatiquement si activée.

