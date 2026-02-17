Vision Pro : le streaming fovéal pour le jeu-vidéo arrive avec visionOS 26.4

Apple vient de déployer la première bêta de visionOS 26.4 pour les développeurs. Si les mises à jour logicielles apportent souvent leur lot de correctifs, celle-ci introduit une fonctionnalité technique majeure qui pourrait transformer l'usage des applications lourdes et du gaming sur le casque : le « foveated streaming » (ou streaming fovéal), compatible avec la technologie NVIDIA CloudXR.

Une optimisation intelligente du regard

Le principe du streaming fovéal est aussi ingénieux qu'efficace. Plutôt que de calculer une image en pleine résolution sur l'ensemble de votre champ de vision, le système concentre la puissance de calcul et la bande passante là où vous regardez réellement.

Concrètement, la zone précise fixée par vos yeux est diffusée en très haute fidélité avec une latence minimale. En revanche, la vision périphérique, moins sensible aux détails, est rendue avec une résolution inférieure. Cette technique permet de streamer des jeux PC ou des expériences VR très gourmandes depuis un serveur ou un ordinateur distant, sans saturer la connexion ni la puce du Vision Pro. C'est une approche similaire à ce que Valve propose déjà, mais intégrée ici nativement à l'écosystème Apple.

L'hybride parfait entre Cloud et RealityKit

Ce qui distingue l'approche d'Apple dans visionOS 26.4, c'est la possibilité de mélanger les sources de rendu. La documentation fournie aux développeurs explique qu'il est possible de superposer des éléments natifs de visionOS sur le flux vidéo streamé.

Apple donne l'exemple parlant d'un simulateur de course ou de vol. Les développeurs peuvent choisir de générer l'intérieur du cockpit (les compteurs, le tableau de bord) directement en local sur le casque via RealityKit. Cela assure une netteté parfaite et une interaction immédiate. Parallèlement, le paysage extérieur, qui demande une puissance graphique colossale, est calculé par un ordinateur distant (via NVIDIA CloudXR) et envoyé en streaming.

Cette méthode offre le meilleur des deux mondes : la réactivité d'une application native et la puissance graphique d'un PC haut de gamme. Il reste maintenant à voir quels studios s'empareront de ces nouveaux outils pour enrichir l'App Store.

