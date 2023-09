Pour les développeurs, l'App Store rapporte largement plus que le Play Store sur Android

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains développeurs privilégient la sortie de leurs applications en premier sur l'App Store puis sur le Play Store de Google ? Il y a une raison simple à cela, énormément de développeurs à travers le monde préfèrent l'App Store, car la boutique d'applications d'Apple rapporte largement plus d'argent que celle de Google. De plus, les utilisateurs iOS et iPadOS sont bien plus fidèles que ceux sous Android !

L'App Store, un gigantesque business pour les développeurs

On critique souvent l'App Store pour sa commission excessive de 30% ou de 15%, mais ce qu'on oublie de rappeler, c'est qu'aujourd'hui l'App Store est une boutique d'applications où les développeurs gagnent énormément d'argent. Selon un récent rapport du site Asymco, l'App Store d'Apple génère bien plus de revenus que le Play Store sur Android aux petits comme aux grands développeurs.



Horace Dediu qui est l'analyse à l'origine de ce rapport, explique que les dépenses moyennes d'un utilisateur sous Android et d'un utilisateur iOS ou iPadOS sont complètement différentes. Après une longue période d'observation, Dediu a remarqué qu'un utilisateur Android va dépenser en moyenne 1,4 dollar par mois sur une application qu'il apprécie. Ça peut être une application de productivité, un réseau social ou même un jeu.

Du côté de l'utilisateur iOS, celui-ci dépense en moyenne 10,40 dollars par mois, une différence notable qui permet au développeur comme à Apple (à travers la commission) de générer nettement plus d'argent. Cette tendance favorable à l'App Store ne date pas d'hier, en réalité, les dépenses sont plus importantes du côté de l'App Store depuis près de 10 ans et c'est parti pour durer selon l'analyste.

Comment expliquer cette différence entre l'App Store et le Play Store ?

Dans la logique, le Play Store devrait être plus rentable, car il y a largement plus d'utilisateurs Android dans le monde, on en compte 2,5 milliards mensuels sur le Play Store et moins d'un milliard du côté de l'App Store. Cependant, les utilisateurs iOS et Android ont une différence de taille : le budget.



Apple atteint plus facilement les clients aisés financièrement, tout simplement parce que l'entreprise se concentre quasiment que dans les smartphones "premium". Résultat, un client prêt à dépenser plus de 1300€ dans le dernier iPhone ne viendra pas discuter quand il faudra dépenser 10,40 dollars par mois dans du contenu numérique.



Du côté d'Android, le son de cloche n'est pas le même. Parmi les 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels sur le Play Store, énormément de personnes viennent de smartphones Android d'entrée ou de milieu de gamme. Ce sont généralement des personnes qui font plus attention à leurs dépenses mensuelles et qui peuvent parfois prioriser les dépenses importantes et écarter le surplus dont on peut se passer.



Comme l'explique Horace Dediu, Apple préfère "séduire 650 millions d'utilisateurs mensuels sur l'App Store qui dépenseront 10 dollars par mois plutôt que 2,5 milliards d'utilisateurs qui dépenseront 7 fois moins !". C'est un choix stratégie d'Apple et l'entreprise en est bien consciente, la quantité ne fait pas toujours les chiffres d'affaires les plus volumineux.



Horace Dediu affirme même dans son rapport que les 10,40 dollars mensuels que dépensent en moyenne les utilisateurs Apple sur l'App Store pourront se transformer en 100 dollars mensuels sur l'App Store du Vision Pro. Avec son ordinateur spatial, Apple va atteindre une clientèle très riche et après avoir payé plus de 4000 euros pour obtenir le Vision Pro, cette même clientèle devrait être "ouverte" quand il s'agira d'acheter une application de réalité mixte ou plusieurs films bien coûteux avec une immersion 3D.