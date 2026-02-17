iOS 26.4 prépare l’arrivée de la lecture vidéo sur CarPlay

La première bêta d’iOS 26.4, diffusée hier soir aux développeurs, contient de nombreuses nouvelles références à la lecture vidéo sur CarPlay, notamment des flux d’intégration, des notifications et d’autres éléments associés, ce qui laisse penser que la fonctionnalité approche de sa disponibilité.

Apple TV en premier !

Annoncée lors de la WWDC 2025, Apple prévoit de permettre aux utilisateurs de CarPlay de regarder des vidéos via AirPlay dans leur véhicule, mais uniquement lorsque celui-ci est à l’arrêt, afin d’éviter toute distraction au volant.



La fonctionnalité a d’abord été évoquée sur la page CarPlay destinée aux développeurs d’Apple, dans une section dédiée aux constructeurs automobiles. Cela indique que les fabricants devront implémenter ce support de leur côté, probablement en intégrant des vérifications avec les systèmes du véhicule pour garantir que la vidéo ne fonctionne qu’à l’arrêt.

Apple TV devrait être l’un des premiers services compatibles. Des références dans le code montrent des interactions avec l’app TV sur CarPlay, y compris des messages invitant l’utilisateur à s’abonner à Apple TV+ depuis son iPhone (lorsqu’il ne conduit pas) s’il tente d’accéder à du contenu nécessitant un abonnement.



Bien que la bêta d’iOS 26.4 apporte des indices solides sur l’avancée d’Apple vers le lancement de cette fonctionnalité, rien n’est encore garanti. Apple supprime parfois des éléments découverts dans les premières bêtas, ou les peaufine dans les mises à jour suivantes avant une sortie publique.De plus, comme les constructeurs automobiles doivent ajouter leur propre prise en charge, le déploiement risque d’être progressif et variable selon les marques et modèles de véhicules une fois la fonctionnalité officiellement disponible.